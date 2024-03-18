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    • Экс-президент РФС: «УЕФА обязательно пригласит меня на Евро-2024»

    Экс-президент РФС: «УЕФА обязательно пригласит меня на Евро-2024»

    Бывший президент РФС Вячеслав Колосков убежден, что его пригласят в Германию в качестве гостя чемпионата Европы.

    – Пока письма с приглашением от УЕФА не было, но они обязательно пригласят меня на Евро-2024. Как правило, они приглашают на матчи полуфинала и финал, можно вместо них выбрать еще и матч открытия турнира. Жду их приглашения, уже на днях оно должно прийти.

    – Планируете поехать?

    – Пока нет. Я посмотрю, потому что нет прямых рейсов в Германию и дорога для меня достаточно тяжелая и дальняя. Тем более пока нет приглашения и нечего рассуждать об этом.

    – Будете смотреть матчи этого Евро даже без сборной России?

    – Конечно! А как иначе? Я же сейчас смотрю матчи Ла Лиги и других европейских чемпионатов. Не так внимательно слежу за всеми играми, как за матчами РПЛ, но наблюдаю. Что касается чемпионата Европы, то посмотрю все игры турнира.

    • Континентальное первенство пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.
    • Матчи турнира будут принимать 10 немецких городов.
    • Колосков руководил РФС с 1992 по 2005 год.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (4)
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    val69
    1710775408
    Рассуждать нечего, но, с*ка жду...
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    ...уефан
    1710775447
    ...ага, и мы здесь ждём, когда тебе уже это приглашение пришлют.Если чё, деньгами тут скинемся...
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    Цугундeр
    1710777943
    Ну ,так-то и на пенсию в 50 ооо рубликов можно жить припеваючи... Кто ходит в гости по утрам..то тут сто грамм , то там сто грамм. Функционер продолжает функционировать ."Конечно! А как иначе? "
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    ZAITZEFF2011
    1710778395
    Накуй он там нужен. Привык за чужие деньги за границу ездить.Поедет опу буржуям лизать. Пусть тут сидит.
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