Экс-президент РФС: «УЕФА обязательно пригласит меня на Евро-2024»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков убежден, что его пригласят в Германию в качестве гостя чемпионата Европы.

– Пока письма с приглашением от УЕФА не было, но они обязательно пригласят меня на Евро-2024. Как правило, они приглашают на матчи полуфинала и финал, можно вместо них выбрать еще и матч открытия турнира. Жду их приглашения, уже на днях оно должно прийти.

– Планируете поехать?

– Пока нет. Я посмотрю, потому что нет прямых рейсов в Германию и дорога для меня достаточно тяжелая и дальняя. Тем более пока нет приглашения и нечего рассуждать об этом.

– Будете смотреть матчи этого Евро даже без сборной России?

– Конечно! А как иначе? Я же сейчас смотрю матчи Ла Лиги и других европейских чемпионатов. Не так внимательно слежу за всеми играми, как за матчами РПЛ, но наблюдаю. Что касается чемпионата Европы, то посмотрю все игры турнира.