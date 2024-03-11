В «Спартаке» объяснили, почему не поздравляли болельщиков с праздниками

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, почему клуб не делал сообщений с поздравлениями болельщиков с 23 февраля и 8 марта.

«Мы не Советское информбюро, чтобы всех поздравлять с праздниками. Мы поздравляем наших ветеранов, наших футболистов. Мы уважаем всех защитников Отечества, всех женщин.

Мы с удовольствием их лично поздравляем. Понимаете, мы совершаем поступки. Предпочитаем оперировать делами, а не словами», – сказал Зеленов.