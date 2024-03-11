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    • В «Спартаке» объяснили, почему не поздравляли болельщиков с праздниками

    В «Спартаке» объяснили, почему не поздравляли болельщиков с праздниками

    Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, почему клуб не делал сообщений с поздравлениями болельщиков с 23 февраля и 8 марта.

    «Мы не Советское информбюро, чтобы всех поздравлять с праздниками. Мы поздравляем наших ветеранов, наших футболистов. Мы уважаем всех защитников Отечества, всех женщин.

    Мы с удовольствием их лично поздравляем. Понимаете, мы совершаем поступки. Предпочитаем оперировать делами, а не словами», – сказал Зеленов.

    • Ранее супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова упрекнула клуб, что тот не поздравил болельщиц с 8 марта.
    • Московский клуб занимает шестое место в РПЛ с 31 очком после 20 туров.

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    Источник: телеграм-канал ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ

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    Комментарии (1)
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    mahan
    1710142974
    Бред, полный, опять руководство опозорилось... В команде твориться полный бардак
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