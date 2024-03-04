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    Уткин сравнил сериал «Слово пацана» с «Ромео и Джульеттой»

    Василий Уткин порассуждал о популярности сериала «Слово пацана», найдя аналогии с произведением Уильяма Шекспира.

    – Почему этот сериал произвел такой взрывной эффект?

    – У меня два ответа. Во-первых, сейчас представить себе кино на хоть немного социальную тему очень тяжело. Это либо матерый арт-хаус, либо в лучшем случае про 30-е годы. «Слово пацана» тоже не про современную Россию, но про времена, которые застали наши ровесники.

    Это же фильм на абсолютно вечную тему – это «Ромео и Джульетта». Три варианта «Ромео и Джульетты» в одном фильме, три мезальянса.

    Первый: персонаж Ивана Янковского Вова «Адидас» убивает брата своей возлюбленной, не зная этого. Это буквально Капулетти и Монтекки.

    Другой мальчик влюбляется в милиционершу, что тоже является мезальянсом. Невозможно представить, чтобы они стали парой.

    И, естественно, молодой татарин Рузиль Минекаев – у него вообще погибает девушка. И это ломает его жизнь. Это вечный сюжет.

    Это фильм о невозможности любви. Три персонажа совершенно разным образом ищут свою любовь и не находят. Ты понимаешь, что это поколение, которое не нашло любви, никак не могло найти ее.

    • Сериал Жоры Крыжовникова входил в топ-5 лучших на «Кинопоиске».
    • Власти Татарстана призывали запретить сериал из-за романтизации преступности.
    • Он состоит из 8 эпизодов.
    • Планируется 2-й сезон.

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    Источник: Sports.ru

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    04.03.2024 23:23
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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1709613143
    Круто Василий всё развернул. Ну стоило ещё и футбола добавить в том же контексте и сравнить Верону (РиД) с Рубином (Сп). Ну раз уж нести всякий бред , то спецом для бомбардира с футбольной тематикой.
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