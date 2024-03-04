Уткин сравнил сериал «Слово пацана» с «Ромео и Джульеттой»

Василий Уткин порассуждал о популярности сериала «Слово пацана», найдя аналогии с произведением Уильяма Шекспира.

– Почему этот сериал произвел такой взрывной эффект?

– У меня два ответа. Во-первых, сейчас представить себе кино на хоть немного социальную тему очень тяжело. Это либо матерый арт-хаус, либо в лучшем случае про 30-е годы. «Слово пацана» тоже не про современную Россию, но про времена, которые застали наши ровесники.

Это же фильм на абсолютно вечную тему – это «Ромео и Джульетта». Три варианта «Ромео и Джульетты» в одном фильме, три мезальянса.

Первый: персонаж Ивана Янковского Вова «Адидас» убивает брата своей возлюбленной, не зная этого. Это буквально Капулетти и Монтекки.

Другой мальчик влюбляется в милиционершу, что тоже является мезальянсом. Невозможно представить, чтобы они стали парой.

И, естественно, молодой татарин Рузиль Минекаев – у него вообще погибает девушка. И это ломает его жизнь. Это вечный сюжет.

Это фильм о невозможности любви. Три персонажа совершенно разным образом ищут свою любовь и не находят. Ты понимаешь, что это поколение, которое не нашло любви, никак не могло найти ее.