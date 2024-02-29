Абаскаль сформулировал цель «Спартака» на весеннюю часть сезона

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о задачах команды на остаток сезона-2023/24.

«Все просто. Цель может быть только одна – это побеждать. Перед командой, вместе с которой мы росли, прибавляли, может стоять только дна задача – побеждать, побеждать и побеждать.

Делать все возможное в каждой игре, чтобы добиваться результата, биться за наши цвета, умирать на поле за эмблему, и только побеждать», – сказал Абаскаль.