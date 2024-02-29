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Семак ответил на вопросы по матчу «Зенит» – «Спартак»

29 февраля 2024, 17:24
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих ожиданиях от игры 19-го тура РПЛ против «Спартака».

– В какой форме команда подходит к возобновлению чемпионата?

– Скоро увидим, насколько качественно мы подготовились. Если анализировать ту работу, что провели на сборах, то можно сказать, что многое смогли сделать из того, что запланировали. И в принципе нормально подошли к возобновлению чемпионата.

– Можно ли сказать, что в первых матчах весны, в том числе против «Спартака», футболисты ещe будут под нагрузками, или этого эффекта удалось избежать?

– Первые матчи в этом плане всегда складываются достаточно неопределенно. Здесь играет свою роль не только функциональное состояние, но и психологический аспект, а также игровой тонус.

Все мы понимаем, что контрольные матчи – это контрольные матчи, а официальные – это официальные. Как правило, любое начало или возобновление чемпионата после длительной паузы – они достаточно непредсказуемы.

– В каком режиме игроки готовятся к субботнему матчу со «Спартаком» после возвращения со сборов?

– Режим подготовки у нас практически не меняется. Работали так же, как и перед любым другим матчем.

– «Спартак» в несколько ином формате проводил сборы. Какое‑то впечатление сложилось о команде Гильермо Абаскаля образца 2024 года?

– Во встречах на зимних сборах «Спартак» выглядел достаточно качественно. Очень интересно смотрится игра команды. Думаю, что она сейчас находится в хорошей форме. Во всяком случае, так показалось по тем матчам, что я видел.

– Насколько сложно первый же официальный матч после длинной паузы проводить против принципиального соперника?

– Мне кажется, матчи между «Спартаком» и «Зенитом» всегда проходят интересно. А по поводу того, что чемпионат возобновляется именно этой игрой, то тут что‑то конкретное пока сказать сложно.

Во всяком случае, раньше такого не было. Надеюсь, мы сможем показать все, на что способны на сегодняшний день.

– Чувствуете ли вы ажиотаж, который сопутствует этой игре?

– Он, конечно, ощущается. В первую очередь он очень большой в плане интереса со стороны наших болельщиков.

Надеюсь, «Зенит» придет поддержать максимально возможное их количество. А мы постараемся порадовать трибуны своей игрой.

  • «Зенит» примет «Спартак» в субботу, 2 марта.
  • Начало матча – в 19:30 мск.
  • Команды идут на 2-м и 5-м месте в таблице РПЛ соответственно.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Семак Сергей
Комментарии (2)
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NewLife
1709220836
Опять будете до опупения перекидовать мяч в центре поля, чтобы противнику надоело это действо, и он потерял бы бдительность - фирменный стиль голубых.
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Кузьмич на трибуне
1709225712
Спартак без Квинси-это пол Спартака. Вот теперь можно спокойно ставить на победу Зенита.
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