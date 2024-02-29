Ловчев: «Абаскаль настроит «Спартак» на «Зенит» как на матч века»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

«В товарищеских матчах, которые я смотрел, «Зенит» выглядел успешно. «Спартак» набирал с каждой игрой, но уже столько сезонов решает всe не техника, а характер и физическая готовность, настрой на игру. То, чего мы будем от «Спартака» ждать. Уверен, что тренер настроит футболистов так, будто это игра века, можно сказать. Игра будет хорошая.

Главное, что «Спартак» создаeт моменты. Если не реализовывают, то получают, потому что сзади обязательно кто‑нибудь что‑нибудь «напорет», – сказал Ловчев.