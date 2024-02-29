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  • Ловчев: «Абаскаль настроит «Спартак» на «Зенит» как на матч века»

Ловчев: «Абаскаль настроит «Спартак» на «Зенит» как на матч века»

29 февраля 2024, 00:57
6

Бывший спартаковец Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

«В товарищеских матчах, которые я смотрел, «Зенит» выглядел успешно. «Спартак» набирал с каждой игрой, но уже столько сезонов решает всe не техника, а характер и физическая готовность, настрой на игру. То, чего мы будем от «Спартака» ждать. Уверен, что тренер настроит футболистов так, будто это игра века, можно сказать. Игра будет хорошая.

Главное, что «Спартак» создаeт моменты. Если не реализовывают, то получают, потому что сзади обязательно кто‑нибудь что‑нибудь «напорет», – сказал Ловчев.

  • Игра состоится 2 марта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 36 очками после 18 туров. «Спартак» идет 5-м, на счету красно-белых 30 очков.
  • В 1-м круге «Зенит» победил в Москве со счетом 3:1.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Зенит Абаскаль Гильермо Ловчев Евгений
Комментарии (6)
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JIEGEHDA
1709179530
Настроены на игру века ? Игра века пока что 7:1. Хотят проиграть крупнее? А если серьезно то , я бы поверил , если бы команда верила в тренера. Некоторые игроки Спартака если мягко говоря сливают . Особенно свои русские. А иностранцы уже давно болт ложили на карьеру в Спартаке. Так что .скорее крупный разгром . Верим.
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Bozigit
1709179929
С возвращением на матч ТВ
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slavа0508
1709188913
Ну посмотрим . что он там настроит . и как команду подготовил к завершению сезона ...
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Cleaner
1709190900
И этот "матч века" Спартак ПРИВЫЧНО проиграет со счетом 7:1(СЕМЬ:ОДИН)!!!...)))
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SLADE2019
1709201233
Ну это козе понятно, что на эту игру надо настраивать как то по особому. Но с чего Ловчев взял, что с этой задачей Абаскаль справится? Сколько Спартак очков потерял со слабаками, из-за плохого настроя? Много. Но решать в конце концов будет мастерство игроков. Как же я хочу в Абаскале ошибиться и попросить у него прощения, даже из-за одной игры.
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АлексМак
1709204373
...и лопнет от натуги...
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