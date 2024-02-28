Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Саутгемптона», 1/8 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Ливерпуль»: Келлехер, Цимикас, Куанса, Гомес, Брэдли, Кларк, Макконнелл, МакАллистер, Даннс, Гакпо, Эллиотт.

Главный тренер: Юрген Клопп

«Саутгемптон»: Ламли, Харвуд-Беллис, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Арибо, Смолбоун, Родуэлл, Брукс, Армстронг, Эдойзе.

Главный тренер: Рассел Мартин

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Саутгемптон»

Матч будет транслировать «Фонбет».