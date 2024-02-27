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Семин оценил трансфер Глушакова в «Урарту»

27 февраля 2024, 17:59
1

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход экс-игрока команды Дениса Глушакова в «Урарту» из Армении.

– «Урарту» – хорошее продолжение для карьеры Глушакова?

– Наверное, это завершение его карьеры футболиста. Но, возможно, это будет толчком для его тренерской карьеры. Важно, что он знает руководителей, тренера. У этой команды прекрасная база, школа. Мне кажется, ему будет интересно. Тем более они выступают на международной арене. Силы есть – заканчивать карьеру не надо. Завершить ее всегда успеешь. Другое дело, что Глушакову надо проявить себя как лидер, помочь команде – это самое важное.

– Почему считаете, что выступления за «Урарту» подтолкнет Глушакова к карьере тренера?

– Он опытный человек. Есть футболисты, которые очень долго играли, видели много тренеров, много знают в футболе. Глушаков как раз такой игрок. Почему бы ему и не стать в дальнейшем тренером? Наверное, надо становиться, идти по своей стезе.

  • 37-летний хавбек ранее выступал в РПЛ за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари Нижний Новгород».
  • Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак» из Второй лиги, за который он сыграл в 7 матчах.
  • Во время зимнего перерыва хавбек принимал участие в сборах вместе с «Ростовом».

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Источник: «Матч ТВ»
Армения. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Урарту Глушаков Денис Семин Юрий
Комментарии (1)
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BVG4
1709058150
Просто офигеть! Юрий Палыч! Вы из дерьма вытащили это чмо колхозное, вылепили из этой субстанции нечто, среднестатистическое в РПЛ, после чего хуторянские гены взяли свое, предал своего НАСТАВНИКА и УЧИТЕЛЯ (пошел за пресловутым "титулом"). Да, добыл, но судьба-злодейка не прощает подлостей и гадостей! Из клуба "титулованный" с позором изгнан, из семьи тоже! Ничего позитивного в последние годы нет и не предвидится! Но!!! Юрий Палыч???!!! после всего случившегося, как у Вас еще хватает благородства и порядочности давать этому "оно" напутствия и пожелания "идти по своей стезе." Я просто в шоке!
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