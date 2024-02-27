Семин оценил трансфер Глушакова в «Урарту»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход экс-игрока команды Дениса Глушакова в «Урарту» из Армении.

– «Урарту» – хорошее продолжение для карьеры Глушакова?

– Наверное, это завершение его карьеры футболиста. Но, возможно, это будет толчком для его тренерской карьеры. Важно, что он знает руководителей, тренера. У этой команды прекрасная база, школа. Мне кажется, ему будет интересно. Тем более они выступают на международной арене. Силы есть – заканчивать карьеру не надо. Завершить ее всегда успеешь. Другое дело, что Глушакову надо проявить себя как лидер, помочь команде – это самое важное.

– Почему считаете, что выступления за «Урарту» подтолкнет Глушакова к карьере тренера?

– Он опытный человек. Есть футболисты, которые очень долго играли, видели много тренеров, много знают в футболе. Глушаков как раз такой игрок. Почему бы ему и не стать в дальнейшем тренером? Наверное, надо становиться, идти по своей стезе.