Стало известно, когда суд огласит решение по иску Роналду к «Ювентусу»

Очередное слушание по делу португальского нападающего Криштиану Роналду против «Ювентуса» состоялось 5 февраля по запросу клуба. Как сообщает Calcio e Finanza со ссылкой на полугодовой отчет туринского клуба, ожидается, что суд огласит решение 22 апреля.

У португальца было тайное соглашение с туринским клубом, позволяющее «Ювентусу» отложить выплату зарплаты в пандемию коронавируса.

В рамках этой сделки «бьянконери» до сих пор не перевели форварду обещанные 19,9 миллиона евро. Выплату собирались произвести даже в случае ухода Роналду из клуба.