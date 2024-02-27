Бубнов сказал, какую проблему решил «Локомотив» зимой

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги работы «Локомотива» на трансферном рынке этой зимой.

«У «Локомотива» была проблема в центре обороны – они ее решили, купив во французском чемпионате Жерзино Ньямси. Вот для чего они купили еще одного нападающего, Саида Хамулича, мне непонятно. Есть Дзюба, Сулейманов, при необходимости в атаке могут Пиняев и Глушенков сыграть.

Разве что с Дзюбой что-то не так, он по каким-то причинам сборы пропускал. Может, страхуются… А так Тикнизяна удержали, проблемную позицию закрыли, к продолжению сезона и борьбе за третье место готовы», – написал Бубнов.