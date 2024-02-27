Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Мальорка», 1/2 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля 2024, в 23:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Реал Сосьедад»: Алекс, Траоре, Пачеко, Ле Норман, Галан, Субименди, Мерино, Мендес, Захарян, Кубо, Силва.
Главный тренер: Иманол Альгуасил
«Мальорка»: Райкович, Настасич, Мануэль Копете, Коста, Гонсалес, Вальент, Дардер, Коста, Родригес, Мурики, Ларин.
Главный тренер: Хавьер Агирре
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»