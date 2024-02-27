Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Мальорка», 1/2 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля 2024, в 23:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Реал Сосьедад»: Алекс, Траоре, Пачеко, Ле Норман, Галан, Субименди, Мерино, Мендес, Захарян, Кубо, Силва.

Главный тренер: Иманол Альгуасил

«Мальорка»: Райкович, Настасич, Мануэль Копете, Коста, Гонсалес, Вальент, Дардер, Коста, Родригес, Мурики, Ларин.

Главный тренер: Хавьер Агирре

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Мальорка»