Бубнов прокомментировал работу «Спартака» на трансферном рынке зимой

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что с нынешним составом красно-белые не смогут претендовать на золотые и серебряные медали в чемпионате России.

«С учетом того, какие деньги «Спартак» заплатил за Манфреда Угальде, его результаты логично сравнивать с достижениями новичка «Зенита» Артура. До этого «Спартак» уже покупал за приличную сумму Гуса Тиля, но с тем трансфером явно пролетел.

В любом случае красно-белые нуждались в центральном нападающем и плеймейкере, но клуб их не приобрел. Угальде – игрок атаки, но он не центрфорвард, по позиции ближе к Квинси Промесу. А что будут делать «Спартак», если Соболев не сможет играть?

Еще ходили разговоры, что нужно приобрести центрального защитника, но их полно! Джикия остался, есть Чернов, Бабич, Дуарте. Хотя игрок уровня Бабича «Спартаку» все же не помешал бы. Да и на флангах не могу сказать, что Денисов и Хлусевич настолько классные футболисты. Тоже можно было укрепить эти позиции.

Да, команда укомплектована, скамейка есть, но качество состава, на мой взгляд, ниже, чем у «Зенита», да и «Краснодара». Не усилился «Спартак» в той мере, чтобы претендовать на золото или хотя бы серебро. Побороться за Кубок и бронзу – может быть. Фактически остались с тем же составом, что и был в первой части сезона», – написал Бубнов.