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    • Бубнов прокомментировал работу «Спартака» на трансферном рынке зимой

    Бубнов прокомментировал работу «Спартака» на трансферном рынке зимой

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что с нынешним составом красно-белые не смогут претендовать на золотые и серебряные медали в чемпионате России.

    «С учетом того, какие деньги «Спартак» заплатил за Манфреда Угальде, его результаты логично сравнивать с достижениями новичка «Зенита» Артура. До этого «Спартак» уже покупал за приличную сумму Гуса Тиля, но с тем трансфером явно пролетел.

    В любом случае красно-белые нуждались в центральном нападающем и плеймейкере, но клуб их не приобрел. Угальде – игрок атаки, но он не центрфорвард, по позиции ближе к Квинси Промесу. А что будут делать «Спартак», если Соболев не сможет играть?

    Еще ходили разговоры, что нужно приобрести центрального защитника, но их полно! Джикия остался, есть Чернов, Бабич, Дуарте. Хотя игрок уровня Бабича «Спартаку» все же не помешал бы. Да и на флангах не могу сказать, что Денисов и Хлусевич настолько классные футболисты. Тоже можно было укрепить эти позиции.

    Да, команда укомплектована, скамейка есть, но качество состава, на мой взгляд, ниже, чем у «Зенита», да и «Краснодара». Не усилился «Спартак» в той мере, чтобы претендовать на золото или хотя бы серебро. Побороться за Кубок и бронзу – может быть. Фактически остались с тем же составом, что и был в первой части сезона», – написал Бубнов.

    • Манфред Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте». С 21-летним игроком сборной Коста-Рики был подписан контракт на четыре с половиной года.
    • Сообщалось, что сумма трансфера составил 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.
    • «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 30 очками после 18 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 8 очков.

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    Источник: Sportbox.ru

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    26.02.2024 10:04
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    Комментарии (19)
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    andr45
    1708931808
    Да, Спартак опять облажался( То ли дело Динамо, ЦСКА, Локомотив и другие команды, которые провели блестящую трансферную кампанию. Что ни новичек, то ЗВЕЗДА, понимаешь ли!
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    ...уефан
    1708932808
    ...жёстко, но близко к истине(...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708933133
    Свинарня пополнилась очередным неликвидом за бешеные деньги. Впрочем покупка очередного лузера хряками это уже притча во языцех. Гыгыгы
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    DVOK68
    1708934871
    Верно говорит Саша.Команда номинально укомплектована,это да.Все штатные игроки есть,полузащитников вообще перебор) Только количество в качество не переходит ни х.ера!И не перейдёт никогда и ни у кого.Ну ладно...за неимением гербовой пишем на простой.ЧТО из этого из всего получится???Увидим.
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    ivany4
    1708941116
    Достаточно объективно. Да и выводы со спортивной составляющей вполне справедливо. Если только не прыгнут выше головы.))) Я продолжу свою мысль, что реструкторизация клуба начинает затягиваться. Уже вроде бы все нужные должности заняты, а движение не началось. Ну а по поводу трансферов - что бы что-то купить, надо продать не нужное. Ну а кто купит ненужное, да тем более не в сезон.))
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    Свинолёт
    1708945301
    У Спартака что ни трансферы, то впустую. Одни промахи.
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    моэм
    1708946816
    Для завоевания титула , Спартак пытался пригласить ребят "покруче" но никто не пошёл....надо сказать , что никто из сильных не пойдёт в клуб , под слабого тренера , которому по их мнению " не светит " титул , а значит нет возможности "засветиться " , чтобы перейти в лигу выше и денег получить больше....нет мотивации...был Руй Витория , к которому хотели приехать крепкие португальцы , но его за эти идеи выгнали , а очень "умные " или ХИТРЫЕ головы приобрели Гуса Тиля , Шюррле , Кофрие а тренером стал Ваноли....не дурдом ли ?
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    zigbert
    1708954545
    Может это и так. Серьезного усиления нет, хотя Угальде неплохо проявил себя в контрольных матчах. А как его найти это усиление если к нам трудно пригласить хорошего иностранца отталкиваясь от нынешних реалий. Свои же игроки не отвечают высоким требованиям. Хорошо еще состав более менее ровный и с заменой не будет проблем. А там уж как карта ляжет. Результата можно добиться и менее звездными игроками если у них есть характер и командная сплоченность. Когда работа тренера и игроков будет подчинена одной цели.
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    VPERDIV SPARTAK
    1708975920
    Днище донное вообщем этот спам
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