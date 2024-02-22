«Будет меньше мусора»: Сафонов назвал плюс от введения налога на легионеров в РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможное введение в РПЛ налога на легионеров.
«Если деньги от налога на легионеров пойдут на развитие детского футбола, это хорошо. А клубы будут стараться не дрова привозить, а качественных легионеров. Тут есть и плюсы, и минусы, как и у любого подобного закона. Будут привозить поменьше мусора.
Сейчас 13 легионеров могут присутствовать в заявке, восемь – на поле. Помню, как в «Арсенале» при Арсене Венгере ни одного англичанина в составе не было. Нужно пытаться как-то искусственно создавать условия для молодых россиян, тем более сейчас мы не играем в еврокубках», – сказал Сафонов.
- Сейчас В РПЛ действует следующий лимит: не более 13 легионеров в заявке клуба и не более 8 на поле.
- Лимит подразумевает также наличие в заявке 12 доморощенных игроков, из которых не менее 4 должны быть воспитанниками клуба, а 8 – воспитанниками национальной ассоциации.
- Игроки из Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана не считаются легионерами.