«Будет меньше мусора»: Сафонов назвал плюс от введения налога на легионеров в РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможное введение в РПЛ налога на легионеров.

«Если деньги от налога на легионеров пойдут на развитие детского футбола, это хорошо. А клубы будут стараться не дрова привозить, а качественных легионеров. Тут есть и плюсы, и минусы, как и у любого подобного закона. Будут привозить поменьше мусора.

Сейчас 13 легионеров могут присутствовать в заявке, восемь – на поле. Помню, как в «Арсенале» при Арсене Венгере ни одного англичанина в составе не было. Нужно пытаться как-то искусственно создавать условия для молодых россиян, тем более сейчас мы не играем в еврокубках», – сказал Сафонов.