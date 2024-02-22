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    • «Будет меньше мусора»: Сафонов назвал плюс от введения налога на легионеров в РПЛ

    «Будет меньше мусора»: Сафонов назвал плюс от введения налога на легионеров в РПЛ

    Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможное введение в РПЛ налога на легионеров.

    «Если деньги от налога на легионеров пойдут на развитие детского футбола, это хорошо. А клубы будут стараться не дрова привозить, а качественных легионеров. Тут есть и плюсы, и минусы, как и у любого подобного закона. Будут привозить поменьше мусора.

    Сейчас 13 легионеров могут присутствовать в заявке, восемь – на поле. Помню, как в «Арсенале» при Арсене Венгере ни одного англичанина в составе не было. Нужно пытаться как-то искусственно создавать условия для молодых россиян, тем более сейчас мы не играем в еврокубках», – сказал Сафонов.

    • Сейчас В РПЛ действует следующий лимит: не более 13 легионеров в заявке клуба и не более 8 на поле.
    • Лимит подразумевает также наличие в заявке 12 доморощенных игроков, из которых не менее 4 должны быть воспитанниками клуба, а 8 – воспитанниками национальной ассоциации.
    • Игроки из Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана не считаются легионерами.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.02.2024 22:14
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    Комментарии (3)
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    Krics
    1708630163
    Мостовой плакал,что в России мало платят , теперь платят но Месси не рождаются, что и ещё создать для молодых россиян? имхо.
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    andrei-sarap-yandex
    1708631262
    А если этому бестолковому агенту не платить огромные бабки что он будет делать ??? у него деньги больше чем у футболистов ...нахрен агенты нужны ???? лучше бы клубы договаривались между собой а деньги для агентов ВКЛАДЫВАТЬ В СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ.....мозги пудрят клубам и игрокам....чем больше игроков будут расторгнуть договора у агента САФОНОВА будут проценты...он имеет больше денег в месяц чем ПРОМЕС за год в СПАРТАК....А ПРОМЕС бегает и потеет а САФОНОВ не вставая с кресла имеет больше бабла чем ПРОМЕС....выгнать всех агентов а деньги вкладывать в спорт....ДОЛОЙ ЛИМИТ И АГЕНТОВ С РОССИИ
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    andrei-sarap-yandex
    1708631409
    МУСОР ЭТО АГЕНТ САФОНОВ
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    Россия
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