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    • «Атлетико» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

    «Атлетико» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Атлетик», 1/2 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля 2024, в 23:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Атлетико»: Облак, Витсель, Эрмосо Кансеко, Мандава, Де Пауль, Коке, Ньигес, Лино, Молина, Гризманн, Мората.

    Главный тренер: Диего Симеоне

    «Атлетик»: Агирресабала, Вивиан, Паредес, Лекуэ, Берчиче, Сансет, Уильямс, Руис, Арес, Прадос, Гурусета.

    Главный тренер: Эрнесто Вальверде

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Атлетик»

    «Атлетико Мадрид» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.02.2024 11:09
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