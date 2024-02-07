Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Атлетик», 1/2 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля 2024, в 23:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Атлетико»: Облак, Витсель, Эрмосо Кансеко, Мандава, Де Пауль, Коке, Ньигес, Лино, Молина, Гризманн, Мората.
Главный тренер: Диего Симеоне
«Атлетик»: Агирресабала, Вивиан, Паредес, Лекуэ, Берчиче, Сансет, Уильямс, Руис, Арес, Прадос, Гурусета.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».