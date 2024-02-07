Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Атлетик», 1/2 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля 2024, в 23:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Атлетико»: Облак, Витсель, Эрмосо Кансеко, Мандава, Де Пауль, Коке, Ньигес, Лино, Молина, Гризманн, Мората.

Главный тренер: Диего Симеоне

«Атлетик»: Агирресабала, Вивиан, Паредес, Лекуэ, Берчиче, Сансет, Уильямс, Руис, Арес, Прадос, Гурусета.

Главный тренер: Эрнесто Вальверде

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Атлетик»