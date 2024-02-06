Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Реал Сосьедад», 1/2 тур Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Мальорка»: Грейф, Мануэль Копете, Раильо, Вальент, Маскарель, Коста, Родригес, Санчес, Гонсалес, Пратс, Ларин.
Главный тренер: Хавьер Агирре
«Реал Сосьедад»: Алекс, Субельдия, Ле Норман, Галан, Арамбуру, Субименди, Мерино, Мендес, Барренецеа Мугуруза, Оярсабаль, Силва.
Главный тренер: Иманол Альгуасил
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».