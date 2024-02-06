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    • «Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2024

    «Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Реал Сосьедад», 1/2 тур Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Мальорка»: Грейф, Мануэль Копете, Раильо, Вальент, Маскарель, Коста, Родригес, Санчес, Гонсалес, Пратс, Ларин.

    Главный тренер: Хавьер Агирре

    «Реал Сосьедад»: Алекс, Субельдия, Ле Норман, Галан, Арамбуру, Субименди, Мерино, Мендес, Барренецеа Мугуруза, Оярсабаль, Силва.

    Главный тренер: Иманол Альгуасил

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка»«Реал Сосьедад»

    «Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.02.2024 10:31
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