Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Реал Сосьедад», 1/2 тур Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Мальорка»: Грейф, Мануэль Копете, Раильо, Вальент, Маскарель, Коста, Родригес, Санчес, Гонсалес, Пратс, Ларин.

Главный тренер: Хавьер Агирре

«Реал Сосьедад»: Алекс, Субельдия, Ле Норман, Галан, Арамбуру, Субименди, Мерино, Мендес, Барренецеа Мугуруза, Оярсабаль, Силва.

Главный тренер: Иманол Альгуасил

Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».

Также игру будет транслировать «Фонбет».