Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Ньямси – в «Локо», решение «Спартака» по Джикии, уход Бердыева из «Динамо» Мх и другие новости

    Ньямси – в «Локо», решение «Спартака» по Джикии, уход Бердыева из «Динамо» Мх и другие новости

    Карпин объяснил, почему его семья уехала из России.

    Известна причина ухода Бердыева из «Динамо» Мх.

    Состав «Зенита» на Кубок легенд.

    Киевское «Динамо» осудило клубы за матчи с россиянами: «Российским командам нет места в мировом футболе».

    «Локомотив» купил Ньямси у «Страсбура».

    Зарема заявила о недостаточной адекватности Абаскаля.

    Роналдо не получит в «Ростове» 9-й номер.

    Товарищеский матч. «Шэньхуа» Слуцкого победил чемпиона Катара во главе с Гальтье (1:0).

    Ляпорт забил «Интеру Майами» со своей половины поля.

    Стало известно, как «Спартак» поступит в ситуации с истекающим контрактом Джикии.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2024 10:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+