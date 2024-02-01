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    Карпин объяснил, почему его семья уехала из России

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил, почему его семья уехала из страны. Ранее жена Карпина Дарья рассказала об отъезде в Эстонию.

    – Вы рассказывали, что ваша дочь пойдет в школу в Таллине. Почему приняли такое решение?

    – Потому что я и Даша из Эстонии. У нас родители в Эстонии, все друзья и родственники – тоже там. Вот вы из какого города?

    – Из Москвы.

    – Допустим, вы работаете в Ростове. Где бы жила ваша семья на постоянке – в Ростове или в Москве?

    – В Москве.

    – Ну вот. Все очень просто. У меня все в Эстонии. Мы всю жизнь знали, что наши дети будут учиться там. Решение было принято уже давно, просто сейчас оно было озвучено.

    – Ваша жена рассказывала, что будет вместе с дочками приезжать к вам в Ростов. Жить в долгую в таком графике – реально?

    – Но пока ведь как-то живем. Последние полтора года, как минимум. Что будет дальше – посмотрим.

    • Дарья и Валерий Карпины состоят в браке с 2017 года.
    • Пара воспитывает двух дочерей.

    Какой футболист на фото? Попробуйте отгадать этого и других игроков в игре «Невидимка»!

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    Источник: Sport24

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    01.02.2024 08:33
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    Комментарии (54)
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    Oldtrafford83
    1706797986
    Почему всем не плевать где ВГ будет жить, ну комфортно его семье там, да пусть живёт, вообще не понимаю почему всех это так заботит.
    Ответить
    Chuck.
    1706798290
    Пусть Валера живёт в Эстонии (на Родине). Вспомним голландса Хиддинга, где жил? В Голландии. А тренировал сборную России. Если Карпин не будет показывать положительный результат - снять. У нас в стране есть отечественные тренеры. И не хуже.
    Ответить
    TIMOTHY
    1706800771
    Валера не слушай никого! Как порешил так и делай! Нормальные тебя поймут
    Ответить
    Slava-Plutov-google
    1706805993
    Иногда наступает такая ситуация когда надо выбирать, поживём увидим
    Ответить
    Sergey-Petrik-yandex
    1706835108
    В текущих условиях, тренером сборной, не может быть гражданин страны нато. Тем более, который в открытую связывает себя с ней. Если у тебя там всё и то и езжай туда, или больше нигде не платят дураки столько?!)
    Ответить
    СПОРТ 21 века
    1706874026
    Москва, Ростов и Таллин не стоит сравнивать слишком разные не только города, но и где-то страны. В целом Карпина можно понять и даже поддержать, другой вопрос если это реальный ответ, а не тот что между строк. Вот многих скорее заботит это. Нельзя сказать, что Карпин не искренний, но опять же не стоит думать, что Карпин враг себе. Видно по эмоциям, по ответам, что Карпин с очень многими вопросами не согласен, но в силу разных причин, более детально сказать это не может.
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    СПОРТ 21 века
    1706874117
    Отсюда умные и не до конца порой умные люди пытаются его хорошо задеть, мол Валера, если у тебя всё сложновато, может найдёшь то место, где тебе будет комфортно. Нет, не потому что мы тебе не рады или видим в тебе другую сторону, просто так устроен мир - нужно быть так там, где лежит твоя душа. Зачем себя мучить...Жизнь она сегодня есть, завтра нет. Другое дело, если ты действительно ментально чувствуешь себя тем, где сейчас находишься. Тогда зачем вообще отвечать? Можно просто грамотно переводить тему или отвечать с иронией. Прямолинейность сейчас не в моде, поэтому в ней всегда видят подвох
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    portero
    1707070393
    По Ростову нет вопросов... Но зачем совмещение в сборной, тем паче нет официальных игр???? Там нужно молодых наигрывать, новому тренеру....
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    Krics
    1707080496
    Почему не возникает вопрос ,где проживают дочери верховного? И многих депутатов? Валера тренирует, а не мудозвонит,как обиженный Сашка М.,а где жить его Личное дело,ихмо.
    Ответить
    СпорЦмен
    1707285106
    Он завербован эстонцами, чтобы наша сборная играла, как раки. :)))
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