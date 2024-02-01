Карпин объяснил, почему его семья уехала из России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил, почему его семья уехала из страны. Ранее жена Карпина Дарья рассказала об отъезде в Эстонию.

– Вы рассказывали, что ваша дочь пойдет в школу в Таллине. Почему приняли такое решение?

– Потому что я и Даша из Эстонии. У нас родители в Эстонии, все друзья и родственники – тоже там. Вот вы из какого города?

– Из Москвы.

– Допустим, вы работаете в Ростове. Где бы жила ваша семья на постоянке – в Ростове или в Москве?

– В Москве.

– Ну вот. Все очень просто. У меня все в Эстонии. Мы всю жизнь знали, что наши дети будут учиться там. Решение было принято уже давно, просто сейчас оно было озвучено.

– Ваша жена рассказывала, что будет вместе с дочками приезжать к вам в Ростов. Жить в долгую в таком графике – реально?

– Но пока ведь как-то живем. Последние полтора года, как минимум. Что будет дальше – посмотрим.

Дарья и Валерий Карпины состоят в браке с 2017 года.

Пара воспитывает двух дочерей.

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