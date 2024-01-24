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    Жена Карпина рассказала об отъезде в Эстонию

    Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала о своих планах, отвечая на вопросы подписчиков в социальной сети.

    – Вы переехали жить в Эстонию?

    – Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа.

    Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита [дочь Дарьи от другого брака] уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно.

    – Вернетесь потом в Ростов или насовсем переедете?

    – Летом насовсем. Надо к школе готовиться.

    – Валерий Георгиевич уходит летом из «Ростова»?

    – Нет. Переезжаю я и девочки.

    – Почему в Нарву?

    – На самом деле не в Нарву, а в Таллинн. Переезжаем. Даше в сентябре уже в подготовишки, поэтому переезжаем готовиться к школе.

    – Почему не в Нарве остаетесь?

    – Детям в Таллинне проще выучить язык.

    • Дарья и Валерий Карпины состоят в браке с 2017 года – пара воспитывает двух дочерей.
    • Ближайший матч сборной России запланирован на 21 марта в Москве против Сербии.

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    Источник: «Бомбардир»

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