Жена Карпина рассказала об отъезде в Эстонию

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала о своих планах, отвечая на вопросы подписчиков в социальной сети.
– Вы переехали жить в Эстонию?
– Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа.
Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита [дочь Дарьи от другого брака] уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно.
– Вернетесь потом в Ростов или насовсем переедете?
– Летом насовсем. Надо к школе готовиться.
– Валерий Георгиевич уходит летом из «Ростова»?
– Нет. Переезжаю я и девочки.
– Почему в Нарву?
– На самом деле не в Нарву, а в Таллинн. Переезжаем. Даше в сентябре уже в подготовишки, поэтому переезжаем готовиться к школе.
– Почему не в Нарве остаетесь?
– Детям в Таллинне проще выучить язык.
- Дарья и Валерий Карпины состоят в браке с 2017 года – пара воспитывает двух дочерей.
- Ближайший матч сборной России запланирован на 21 марта в Москве против Сербии.