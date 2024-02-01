Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Зарема заявила о недостаточной адекватности Абаскаля

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, недовольна последними тактическими высказываниями главного тренера Гильермо Абаскаля.

    «Я не понимаю, о каком тактическом изменении в игре в два нападающих с октября говорит Абаскаль. Сколько голов Промес и Игнатов забили в роли форвардов? Зачем нужно использовать не сильные качества игроков? Возможно, был какой-то нападающий-полтергейст, когда не было Соболева на поле. Или Абаскаль, говоря о втором нападающем, имел ввиду голы Бабича, Классена или Мартинса? Любой, кто забил или отдал, является нападающим?

    Такое, как мы видим, прокатывает рассказывать в высоких кабинетах, но перед стартом сезона хотелось бы больше адекватности от тренера», – сказала Зарема.

    • Федун и Зарема покинули «Спартак» полтора года назад.
    • Абаскаль пришел в клуб при них.
    • У испанца контракт до лета 2025 года.

    Новости по теме
    «Спартак» устроил турнир по паделу – известен победитель
    Ловчев предложил две профессии Абаскалю 23
    Ловчев: «Абаскаль дурдом рассказывает» 14
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2024 19:55
    Рекомендуем
    Комментарии (14)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    MaxRnD
    1706808941
    Кому бы об адекватности рассуждать ....
    Ответить
    fakeid
    1706809420
    какие два нападающих в спартаке? так даже зенит не играет, если только не 80 минута и счёт не в нашу пользу, но это редкость. за угальде отдали слишком солидную сумму, чтобы держать его на лавке, поэтому играть будет именно он, а соболь на лавку, с редкими выходами на замену. в итоге сбежит по арендам, причём спартаг будет выплачивать часть его з/п, т.к. другие тупо не потянут.
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1706810953
    О какой адекватности у психа спрашивать)) Соболев любимчик Заремы и её детей,и она не успокоится пока испанец не уйдут домой!)
    Ответить
    TIMOTHY
    1706812215
    Качай его Зарема ,качай)
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1706812611
    Зарема давно раскусила этого артиста психованного
    Ответить
    NewLife
    1706812725
    Когда ты рулила в Спартаке при помощи каких то итальянцев, результаты, мягко говоря, не впечатлили. Так что лучше помалкивать и не выдавать оценки априори) Но я по-прежнему считаю, что достижения Абаскаля очень слабые, и его надо менять еще до конца сезона. Лучше раскошелиться, чем оказаться в подвале таблицы, хотя не хочу считать деньги в чужих карманах.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1706813507
    Проходимец он,верно говорит Зарема
    Ответить
    VVM1964
    1706818897
    Где октябрь и где сейчас ??? Именно под игру в два напа и куплен Угальде ... Что не так то ???... Или она вообще не в курсе ??? (((
    Ответить
    dragoff
    1706845221
    Походу звезды что-то нашептали Зареме… Какую-то букву в фамилии Абаскаля лишнюю уводила
    Ответить
    Kollljan
    1706852582
    Напомню, что эта же Зарема еще год назад этому рыжему дифирамбы пела, а теперь вот как "переобувается".
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+