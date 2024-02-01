Зарема заявила о недостаточной адекватности Абаскаля

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, недовольна последними тактическими высказываниями главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Я не понимаю, о каком тактическом изменении в игре в два нападающих с октября говорит Абаскаль. Сколько голов Промес и Игнатов забили в роли форвардов? Зачем нужно использовать не сильные качества игроков? Возможно, был какой-то нападающий-полтергейст, когда не было Соболева на поле. Или Абаскаль, говоря о втором нападающем, имел ввиду голы Бабича, Классена или Мартинса? Любой, кто забил или отдал, является нападающим?

Такое, как мы видим, прокатывает рассказывать в высоких кабинетах, но перед стартом сезона хотелось бы больше адекватности от тренера», – сказала Зарема.