«Спартак» не станет предлагать Джикии новый контракт до лета

Инсайдер Сергей Егоров рассказал, как «Спартак» решил действовать в вопросе защитника Георгия Джикии. У него летом истекает контракт.

«Спартак» до лета не будет предлагать новый контракт.

Текущий договор истекает по окончании нынешнего сезона, а автоматическое продление возможно в том случае, если футболист сыграет 60% матчей чемпионата. В нынешнем чемпионате Джикия сыграл шесть матчей, а до конца турнира остается 12 игр.

Решение о предложении продлить договор клуб будет принимать на основании мнения главного тренера команды и того, как футболист проведет вторую часть чемпионата.

При этом игрок может вести переговоры и подписывать контракт с новым клубом в период, когда до истечения контракта с его нынешней командой остается менее шести месяцев. То есть Джикия уже сейчас может договариваться с новым клубом», – написал Егоров.