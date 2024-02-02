Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Спартак» не станет предлагать Джикии новый контракт до лета

    «Спартак» не станет предлагать Джикии новый контракт до лета

    Инсайдер Сергей Егоров рассказал, как «Спартак» решил действовать в вопросе защитника Георгия Джикии. У него летом истекает контракт.

    «Спартак» до лета не будет предлагать новый контракт.

    Текущий договор истекает по окончании нынешнего сезона, а автоматическое продление возможно в том случае, если футболист сыграет 60% матчей чемпионата. В нынешнем чемпионате Джикия сыграл шесть матчей, а до конца турнира остается 12 игр.

    Решение о предложении продлить договор клуб будет принимать на основании мнения главного тренера команды и того, как футболист проведет вторую часть чемпионата.

    При этом игрок может вести переговоры и подписывать контракт с новым клубом в период, когда до истечения контракта с его нынешней командой остается менее шести месяцев. То есть Джикия уже сейчас может договариваться с новым клубом», – написал Егоров.

    • В последний раз футболист выходил на поле в октябре.
    • Сейчас Джикия на сборах со «Спартаком» в ОАЭ.
    • Игрок в команде с 2017 года.

    Новости по теме
    Ловчев: «Абаскаль дурдом рассказывает» 14
    Джикия выиграл суд у застройщика 3
    Орлов: «Джикия – не для команды, которая может бороться за первое место»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2024 09:05
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VPERDIV SPARTAK
    1706817011
    Уходи Джикия,в этом недоклубке со всеми по свински обходятся
    Ответить
    Купа Купыч
    1706820247
    Как он проведёт 60%, если его в состав не включают. Мозгоблуды. Вали из этой закуты.
    Ответить
    JTherry
    1706854709
    при всём желании Джикия уже не проведёт 60% матчей в чемпионате за Спартак (это 20 игр!), но что такое РосБо.мж-спорт все тоже знают, а писюна ОБС-Егорова тем более...) поэтому давайте дождемся официальной инфы от пресс-службы Спартака...
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1706857929
    Загубил грузин свою карьеру в свинарне. Столько лет потерял в середняке. Кроме как мазутного бобла по горлышко нечего будет и вспомнить про лузеров. Гыгыгы
    Ответить
    SLADE2019
    1706858810
    С Джикия не продлевают, других цз не приобретают. Все идет в нормальном русле руководства клуба. Молодцы я.... лапоть.
    Ответить
    моэм
    1706865174
    По уму то Спартаку , пока Джикия не ушёл бесплатно . лучше его продать и поиметь хоть какой то "навар" ....но уверен что против продажи выступает Абаскаль ....а вдруг Джикия покажет блестящую игру на тот же Локо ?... и на фоне постоянных "привозов" Дуарте , его обвинят в неумении использовать игроков.... делает он это по примеру Семака , которому для собственного комфорта проще "морозить" на лавке Сутормина, Коваленко, Ерохина, Мостового., Сергеева - ИГРОКОВ СБОРНОЙ , чем продать и не дай бог дать возможность блеснуть им в другом клубе .
    Ответить
    mahan
    1706873013
    Если нужен игрок надо предлагать контракт, если нет, то продавать сейчас, а то очередной игрок уйдёт бесплатно. Руководство клуба вообще вроде не глупые люди, а как дети в футболе.
    Ответить
    Цугундeр
    1706875139
    Либо Ишак ,либо Эмир.Кто-нибудь ,да сдохнет.)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+