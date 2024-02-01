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    Известна причина ухода Бердыева из «Динамо» Мх

    Стало известно, почему главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев покинул пост. У 71-летнего экс-футболиста проблемы со здоровьем.

    «В Турции, где махачкалинцы проводит УТС, прославленному тренеру стало плохо с сердцем», – сообщил источник.

    • По информации Сергея Ильева, Бердыев вскоре должен возглавить сборную Азербайджана.
    • Бердыев возглавляет «Динамо» с лета 2023 года.
    • В текущем сезоне команда лидирует в турнирной таблице Первой лиги, опережая идущие 2-ми «Химки» на одно очко. У махачкалинцев 37 очков после 20 туров.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Жаркова

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    01.02.2024 15:26
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    Комментарии (4)
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    MaxRnD
    1706791380
    Для сборной Азербайджана у Бекиевича проблем со здоровьем нет ? Хрень какая-то ..
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    DOCTOR PENALTY
    1706796067
    Как бы там ни было, здоровья Кубану Бекиевичу.
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    DOCTOR PENALTY
    1706813887
    Курбану.
    Ответить
    моэм
    1706858356
    ГОВОРЯТ....что причина ухода больное сердце....но если вспомнить что все уходы-переходы КББ были жутко МУТНЫМИ донельзя , то в эту причину верится с трудом....и если в ближайшее время КББ вместо больницы окажется в другой команде , я мысленно извинюсь перед ним за нехорошие мысли ....одно точно КББ и сейчас сильный и востребованный тренер , здоровья ему и плодотворной работы .
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