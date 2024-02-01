Известна причина ухода Бердыева из «Динамо» Мх

Стало известно, почему главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев покинул пост. У 71-летнего экс-футболиста проблемы со здоровьем.
«В Турции, где махачкалинцы проводит УТС, прославленному тренеру стало плохо с сердцем», – сообщил источник.
- По информации Сергея Ильева, Бердыев вскоре должен возглавить сборную Азербайджана.
- Бердыев возглавляет «Динамо» с лета 2023 года.
- В текущем сезоне команда лидирует в турнирной таблице Первой лиги, опережая идущие 2-ми «Химки» на одно очко. У махачкалинцев 37 очков после 20 туров.