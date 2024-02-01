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    Бердыев может покинуть клуб-лидер Первой лиги ради сборной

    Главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев вероятно оставит свой пост. По данным Sport24, сегодня 71-летний специалист должен попрощаться с футболистами. Вероятным вариантом продолжения карьеры тренера является Азербайджан.

    Журналист Сергей Ильев сообщил, что Бердыев намерен воспользоваться пунктом в контракте, позволяющим его расторгнуть. По его данным, он возглавит сборную Азербайджана, но не сейчас, а чуть позже.

    • Бердыев возглавляет «Динамо» с лета 2023 года.
    • В текущем сезоне команда лидирует в турнирной таблице Первой лиги, опережая идущие вторыми «Химки» на одно очко. У махачкалинцев 37 очков после 20 туров.

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    Источник: Sport24

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    01.02.2024 12:29
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    Комментарии (6)
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    alefreddy
    1706787851
    а мог бы прижиться в СМ но тут Остапа понесло
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    TIMOTHY
    1706789062
    Удачи Курбану
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    zigbert
    1706791162
    Совсем непонятно, Динамо одной ногой уже в РПЛ. Конечно возглавить сборную более престижная работа и зарплатой там не обидят.
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