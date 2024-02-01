Бердыев может покинуть клуб-лидер Первой лиги ради сборной

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев вероятно оставит свой пост. По данным Sport24, сегодня 71-летний специалист должен попрощаться с футболистами. Вероятным вариантом продолжения карьеры тренера является Азербайджан.

Журналист Сергей Ильев сообщил, что Бердыев намерен воспользоваться пунктом в контракте, позволяющим его расторгнуть. По его данным, он возглавит сборную Азербайджана, но не сейчас, а чуть позже.