Промесу грозит 9 лет тюрьмы, «Зенит» хочет подписать экс-игрока «Реала», Нобоа и жена Карпина уехали из России и другие новости

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Жена Карпина рассказала об отъезде в Эстонию
Абаскаль заявил команде о приходе в «Спартак» нового нападающего
21-й тур РПЛ будет перенесен из-за выборов президента
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Агент Кокорина допустил переход форварда в махачкалинское «Динамо»
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