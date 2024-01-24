Промесу грозит 9 лет тюрьмы, «Зенит» хочет подписать экс-игрока «Реала», Нобоа и жена Карпина уехали из России и другие новости

Назван размер зарплаты Угальде в «Спартаке»

Тикнизян пока не согласился на трансфер в «Зенит»

Жена Карпина рассказала об отъезде в Эстонию

Абаскаль заявил команде о приходе в «Спартак» нового нападающего

21-й тур РПЛ будет перенесен из-за выборов президента

«Зенит» за 10 миллионов хочет подписать экс-игрока «Реала»

Промесу грозит 9 лет тюрьмы

Агент Кокорина допустил переход форварда в махачкалинское «Динамо»

«Зенит» разгромил «Чжонбук», 17-летний Педро вновь забил

Нобоа покинул Россию после 17 лет в РПЛ