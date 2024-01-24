Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Промесу грозит 9 лет тюрьмы, «Зенит» хочет подписать экс-игрока «Реала», Нобоа и жена Карпина уехали из России и другие новости

    Промесу грозит 9 лет тюрьмы, «Зенит» хочет подписать экс-игрока «Реала», Нобоа и жена Карпина уехали из России и другие новости

    Назван размер зарплаты Угальде в «Спартаке»

    Тикнизян пока не согласился на трансфер в «Зенит»

    Жена Карпина рассказала об отъезде в Эстонию

    Абаскаль заявил команде о приходе в «Спартак» нового нападающего

    21-й тур РПЛ будет перенесен из-за выборов президента

    «Зенит» за 10 миллионов хочет подписать экс-игрока «Реала»

    Промесу грозит 9 лет тюрьмы

    Агент Кокорина допустил переход форварда в махачкалинское «Динамо»

    «Зенит» разгромил «Чжонбук», 17-летний Педро вновь забил

    Нобоа покинул Россию после 17 лет в РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:26
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+