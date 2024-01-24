Абаскаль заявил команде о приходе в «Спартак» нового нападающего

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль знает о приходе в клуб нового нападающего. 23 января он сообщил команде об этом.

Ранее сообщалось о переговорах с красно-белых с «Твенте» по поводу скорого трансфера костариканца Манфреда Угальде.

По информации Metaratings.ru, «Спартак» хочет снизить цену за Угальде, но «Твенте» просит 10-12 млн евро.