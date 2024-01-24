Абаскаль заявил команде о приходе в «Спартак» нового нападающего

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль знает о приходе в клуб нового нападающего. 23 января он сообщил команде об этом.
Ранее сообщалось о переговорах с красно-белых с «Твенте» по поводу скорого трансфера костариканца Манфреда Угальде.
По информации Metaratings.ru, «Спартак» хочет снизить цену за Угальде, но «Твенте» просит 10-12 млн евро.
- 21-летний Угальде провел в этом сезоне 25 матчей за «Твенте», забил 9 голов, отдал 7 передач.
- Сообщалось, что «Спартак» готов платить костариканцу зарплату в 1 миллион евро в год чистыми, а также предлагает бонусы за личные и командные достижения.