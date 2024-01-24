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    • Абаскаль заявил команде о приходе в «Спартак» нового нападающего

    Абаскаль заявил команде о приходе в «Спартак» нового нападающего

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль знает о приходе в клуб нового нападающего. 23 января он сообщил команде об этом.

    Ранее сообщалось о переговорах с красно-белых с «Твенте» по поводу скорого трансфера костариканца Манфреда Угальде.

    По информации Metaratings.ru, «Спартак» хочет снизить цену за Угальде, но «Твенте» просит 10-12 млн евро.

    • 21-летний Угальде провел в этом сезоне 25 матчей за «Твенте», забил 9 голов, отдал 7 передач.
    • Сообщалось, что «Спартак» готов платить костариканцу зарплату в 1 миллион евро в год чистыми, а также предлагает бонусы за личные и командные достижения.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 15:07
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    Комментарии (13)
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    Василевс Ромеев
    1706098290
    А как же знаменитый Соболев?
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    SLADE2019
    1706098410
    А оборону Абаскаль собирается укреплять? Или считает, что имеющейся набор достаточен? Если да, то как бы позора в первом же после перерыва матче не случилось бы.
    Ответить
    fakeid
    1706098842
    когда-то тренер спартака валера говорил про cpaный твенте - а теперь хряки покупают оттуда игрока)
    Ответить
    sochi-2013
    1706099965
    Может заиграет. Удачи!
    Ответить
    СпорЦмен
    1706105874
    Еще 1 дырявый уголовный неликвид.
    Ответить
    alefreddy
    1706107451
    за 8 сойдутся +Рябчука впридачу
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1706107736
    Одни сплошные лузеры. И берут очередной европейский шлак. Гыгыгы
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