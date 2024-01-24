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    • Агент Кокорина допустил переход форварда в махачкалинское «Динамо»

    Агент Кокорина допустил переход форварда в махачкалинское «Динамо»

    Агент Александра Кокорина Тимофей Бердышев отреагировал на информацию о возможном переходе форварда «Ариса» в махачкалинское «Динамо».

    «Если будет предложение и оно всех устроит, то мы, как минимум, рассмотрим его с Сашей. Пока предложение от махачкалинского «Динамо» не поступало, не вижу смысл это обсуждать.

    Саша хочет играть на высоком уровне, в том числе и в еврокубках. В жизни возможно все. На сегодняшний день Кокорин игрок «Ариса». Он этим доволен», – сказал агент.

    • Махачкалинское «Динамо» лидирует в Первой лиге с 37 очками после 20 туров.
    • 32-летний Кокорин провел в нынешнем сезоне за «Арис» из Лимассола 18 матчей, забил 5 голов, отдал 2 передачи.

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    Источник: «Чемпионат»

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