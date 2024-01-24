Агент Кокорина допустил переход форварда в махачкалинское «Динамо»

Агент Александра Кокорина Тимофей Бердышев отреагировал на информацию о возможном переходе форварда «Ариса» в махачкалинское «Динамо».

«Если будет предложение и оно всех устроит, то мы, как минимум, рассмотрим его с Сашей. Пока предложение от махачкалинского «Динамо» не поступало, не вижу смысл это обсуждать.

Саша хочет играть на высоком уровне, в том числе и в еврокубках. В жизни возможно все. На сегодняшний день Кокорин игрок «Ариса». Он этим доволен», – сказал агент.