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    Тикнизян пока не согласился на трансфер в «Зенит»

    Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян пока не дал окончательного согласия на переход в «Зенит» и может остаться в «Локомотиве» до лета. По данным Metaratings.ru, 24-летний игрок заинтересовался переходом в «Зенит», так как не получил конкретных предложений из Европы.

    Игрок может остаться в «Локомотиве» до лета, когда сделку по переходу в клуб из Европы будет легче оформить. Тем не менее, вероятность перехода Тикнизяна в «Зенит» остается высокой.

    • Сообщалось, что по итогам переговоров клубов «Зенит» планирует заплатить за Тикнизяна 8 миллионов евро + бонусы.
    • Игрок заработает в Санкт-Петербурге 1,2 миллиона евро в год. Контракт будет подписан сроком на пять лет.
    • В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.
    • Контракт защитника со столичным клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 11:43
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    Комментарии (11)
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    Taps
    1706086635
    Нахрен он "Зениту" нужен !
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    шахта Заполярная
    1706089517
    Ну вот стал мозг включать. В Локо на хорошем счету, а у немытых скамейка, но на две копейки наверно больше и через небольшое время забвение.
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    DVOK68
    1706089799
    Куда ты денешься от денег немалых,юноша?))
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    Вомбат
    1706092439
    Всех денег все равно не заработаешь, а из Зенита в топ-6 Европы, чего так хочет Наир, уйти труднее. Зенит продает игроков в команды этих лиг не ниже рыночной цены, а в команды более слабых лиг намного дороже. В то время как Локо наверняка продаст Тикнизяна в какой-нибудь Унион или Торино миллиона за 4 евро. И будет очень рад. К тому же Наир должен понимать, что в Зените его рыночная стоимость упадет из-за недостатка игровой практики. Короче, на его месте, я бы в Зенит не пошел.
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