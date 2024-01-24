Тикнизян пока не согласился на трансфер в «Зенит»

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян пока не дал окончательного согласия на переход в «Зенит» и может остаться в «Локомотиве» до лета. По данным Metaratings.ru, 24-летний игрок заинтересовался переходом в «Зенит», так как не получил конкретных предложений из Европы.
Игрок может остаться в «Локомотиве» до лета, когда сделку по переходу в клуб из Европы будет легче оформить. Тем не менее, вероятность перехода Тикнизяна в «Зенит» остается высокой.
- Сообщалось, что по итогам переговоров клубов «Зенит» планирует заплатить за Тикнизяна 8 миллионов евро + бонусы.
- Игрок заработает в Санкт-Петербурге 1,2 миллиона евро в год. Контракт будет подписан сроком на пять лет.
- В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.
- Контракт защитника со столичным клубом рассчитан до конца июня 2026 года.