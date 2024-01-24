Тикнизян пока не согласился на трансфер в «Зенит»

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян пока не дал окончательного согласия на переход в «Зенит» и может остаться в «Локомотиве» до лета. По данным Metaratings.ru, 24-летний игрок заинтересовался переходом в «Зенит», так как не получил конкретных предложений из Европы.

Игрок может остаться в «Локомотиве» до лета, когда сделку по переходу в клуб из Европы будет легче оформить. Тем не менее, вероятность перехода Тикнизяна в «Зенит» остается высокой.