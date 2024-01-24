Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Президент УЕФА высказался об обеспечении безопасности на Евро-2024

    Президент УЕФА высказался об обеспечении безопасности на Евро-2024

    Глава УЕФА Александер Чеферин выразил опасения по поводу безопасности проведения чемпионата Европы-2024. При этом он заявил, что поддерживает Германию, как хорошего организатора турнира.

    «В эти сумасшедшие времена, когда в геостратегическом плане мир сходит с ума, самую серьезную обеспокоенность вызывают вопросы безопасности.

    Я волнуюсь не только насчет стадионов – они, уверен, будут защищены должным образом. Но болельщики ведь будут во всех городах и городках.

    Давайте сохранять оптимизм. Думаю, при поддержке немецких властей, которые очень хотят нам помочь, все пройдет хорошо», – сказал Чеферин.

    Чеферин также сказал, что выход сборных Украины или Израиля на чемпионат Европы-2024 через стыковые матчи, которые пройдут в марте, может добавить дополнительные аспекты в дело обеспечения безопасности.

    • Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
    • Турнир примут 10 немецких городов: Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Штутгарт, Гельзенкирхен, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Дюссельдорф, Кельн и Лейпциг.

    Новости по теме
    Бабич назвал фаворитом чемпионата Европы-2024 одного из соперников Сербии в группе
    Швайнштайгер предсказал победителей Евро-2024, ЛЧ, ЛЕ, АПЛ и Бундеслиги 11
    В РФС высказались о подаче заявки Россией на проведение Евро-2036 11
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:17
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1706095581
    За то что вы сделали с Ливией, Сирией, Пакестаном, будет вам безопасность. :)))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+