Президент УЕФА высказался об обеспечении безопасности на Евро-2024

Глава УЕФА Александер Чеферин выразил опасения по поводу безопасности проведения чемпионата Европы-2024. При этом он заявил, что поддерживает Германию, как хорошего организатора турнира.

«В эти сумасшедшие времена, когда в геостратегическом плане мир сходит с ума, самую серьезную обеспокоенность вызывают вопросы безопасности.

Я волнуюсь не только насчет стадионов – они, уверен, будут защищены должным образом. Но болельщики ведь будут во всех городах и городках.

Давайте сохранять оптимизм. Думаю, при поддержке немецких властей, которые очень хотят нам помочь, все пройдет хорошо», – сказал Чеферин.

Чеферин также сказал, что выход сборных Украины или Израиля на чемпионат Европы-2024 через стыковые матчи, которые пройдут в марте, может добавить дополнительные аспекты в дело обеспечения безопасности.