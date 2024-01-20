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    • Мостовой – о новом спортивном директоре «Спартака»: «Он играл в футбол?»

    Мостовой – о новом спортивном директоре «Спартака»: «Он играл в футбол?»

    Александр Мостовой скептически отнесся к назначению Томаша Амарала на пост спортивного директора «Спартака».

    «Они все приезжают и только языком чешут. А кто-то хавает. Вы кто такие? Амарал играл в футбол? Да где он там играл?

    А то он рассказывает, что нашел связь с Абаскалем... Еще бы он не нашел. Ощущение, что у нас в стране в футбол никто никогда не играл.

    А если честно, то уже все равно: кто, где, когда и зачем», – сказал Мостовой.

    • Спартаковцы ушли на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • Амарал до переезда в Россию работал в «Бенфике» главным скаутом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2024 09:23
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    Комментарии (28)
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    NewLife
    1705738393
    Говорю "Бомбардир", подразумеваю "Мостовой" и наоборот тоже. Это же просто "Бомбомост"))))
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    zigbert
    1705739401
    Мостовой любит цепляться за любую тему касающееся Спартака. Хотя сам ничем еще не отличился. Скорей бы его трудоустроить куда нибудь чтобы поменьше болтал.
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    Cleaner
    1705739943
    Мостовой сказочный М!
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    Павелий
    1705740451
    Уже многократно писал. Жозе Моуриньо на профессиональном уровне не играл, Арсен Венгер почти всё время играл в любительских играх. Из них что, получились плохие тренеры?
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    BoevStas1
    1705740929
    Руни, Джерард, Лэмпард,Пирло, Марадона, Маттеус,Стоичков,Ширер,Нэввил, Чарльтон,Гуллит.Все как игроки лучше него были,но как тренера все провалились,а это не полный список...Так,что Саша завали свое е.ло
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    СпорЦмен
    1705745087
    Так это же срамтак. У них повара это продавцы сексшопов. :)))
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    k611
    1705745146
    Если всё равно, чего он языком трепет. Для того чтобы быть хорошим управленцем или тренером одной игры в футбол мало, талант и задатки для этого дела нужны.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705750549
    Через год и этого попрут ссаными тряпками. Гыгыгы
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    г.Онега
    1705754034
    Кто такой Мостовой он хоть кого то тренировал?
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    Oldtrafford83
    1705814081
    Сань, как там на тренерском поприще? Много трофеев уже выиграл?)
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