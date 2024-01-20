Мостовой – о новом спортивном директоре «Спартака»: «Он играл в футбол?»

Александр Мостовой скептически отнесся к назначению Томаша Амарала на пост спортивного директора «Спартака».

«Они все приезжают и только языком чешут. А кто-то хавает. Вы кто такие? Амарал играл в футбол? Да где он там играл?

А то он рассказывает, что нашел связь с Абаскалем... Еще бы он не нашел. Ощущение, что у нас в стране в футбол никто никогда не играл.

А если честно, то уже все равно: кто, где, когда и зачем», – сказал Мостовой.