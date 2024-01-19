Мостовой — о «Спартаке»: «Одно чемпионство с одним Кубком за 20 лет. Это ужас!»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от выступлений красно-белых во второй половине сезона.
– Чего ждете от «Спартака» во второй половине сезона?
– Я никогда своего мнения не меняю. В начале сезона сказал: «Спартак» с таким составом обязан быть в тройке. «Зенит» – ладно еще, но остальные команды точно не сильнее «Спартака». Другое дело, что в клубе происходят нефутбольные истории, отсюда и одно чемпионство с одним Кубком за двадцать лет. Это ужас!
- «Спартак» завершил первую часть сезона на 5-м месте, набрав 30 очков за 18 туров.
- За последние 20 лет «Спартак» выиграл три официальных турнира: чемпионат России в сезоне-2016/17, Кубок России в сезоне-2021/22 и Суперкубок России-2017.