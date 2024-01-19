Мостовой — о «Спартаке»: «Одно чемпионство с одним Кубком за 20 лет. Это ужас!»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от выступлений красно-белых во второй половине сезона.

– Чего ждете от «Спартака» во второй половине сезона?

– Я никогда своего мнения не меняю. В начале сезона сказал: «Спартак» с таким составом обязан быть в тройке. «Зенит» – ладно еще, но остальные команды точно не сильнее «Спартака». Другое дело, что в клубе происходят нефутбольные истории, отсюда и одно чемпионство с одним Кубком за двадцать лет. Это ужас!