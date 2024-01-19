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    • Мостовой — о «Спартаке»: «Одно чемпионство с одним Кубком за 20 лет. Это ужас!»

    Мостовой — о «Спартаке»: «Одно чемпионство с одним Кубком за 20 лет. Это ужас!»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от выступлений красно-белых во второй половине сезона.

    – Чего ждете от «Спартака» во второй половине сезона?

    – Я никогда своего мнения не меняю. В начале сезона сказал: «Спартак» с таким составом обязан быть в тройке. «Зенит» – ладно еще, но остальные команды точно не сильнее «Спартака». Другое дело, что в клубе происходят нефутбольные истории, отсюда и одно чемпионство с одним Кубком за двадцать лет. Это ужас!

    • «Спартак» завершил первую часть сезона на 5-м месте, набрав 30 очков за 18 туров.
    • За последние 20 лет «Спартак» выиграл три официальных турнира: чемпионат России в сезоне-2016/17, Кубок России в сезоне-2021/22 и Суперкубок России-2017.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    СпорЦмен
    1705659836
    Это слишком много, выше головы и так прыгнули!
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    dragoff
    1705660767
    А что выиграл сам Мостовой, после ухода из Спартака?
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    fakeid
    1705660954
    после этих слов мостового стало очень стыдно за спартак)
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