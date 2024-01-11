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    • «Барселона» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2024

    «Барселона» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Осасуны», 1/2 Суперкубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Барселона»: Пенья, Араухо, Кристенсен, Кунде, Бальде, Роберто, де Йонг, Гюндоган, Торрес, Рафинья, Левандовски.

    Главный тренер: Хави

    «Осасуна»: Эррера, Аресо, Катена, Субирия, Хименес, Уарте, Моньос, Монкайола, Гарсия, Будимир, Гомес.

    Главный тренер: Хагоба Аррасате

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Осасуна»

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    Источник: «Бомбардир»

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