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    • «Барселона» – «Осасуна»: прогноз на матч 1/2 финала Суперкубка Испании, 11 января

    «Барселона» – «Осасуна»: прогноз на матч 1/2 финала Суперкубка Испании, 11 января

    В четверг, 11 января, «Барселона» сыграет с «Осасуной» в полуфинале Суперкубка Испании. Игра пройдет в Саудовской Аравии в Эр-Рияде на «Стадионе университета им. Короля Сауда» и начнется в 20:00 по мск.

    «Барселона»

    «Барселона» в последних 5 матчах одержала 3 победы – над «Альмерией» (3:2), «Лас-Пальмасом» (2:1) и «Барбастро» (3:2), в одной встрече сыграла вничью – с «Валенсией» (1:1) и проиграла «Америке» из Мехико (2:3). Подопечные Хави забили 11 голов и пропустили 9 мячей, в среднем команда владеет мячом на протяжении 59,8% игрового времени.

    «Осасуна»

    «Осасуна» в последних 5 матчах выиграла 3 встречи – над «Райо Вальекано» (1:0), «Алмьерией» (1:0) и «Кастельоном» (1:0), сыграла вничью с «Кадисом» (1:1) и проиграла «Мальорке» (2:3). Команда забила 6 голов и пропустила 4 мяча. «Осасуна» владеет мячом на протяжении 56,6% игрового времени.

    Личные встречи

    «Барселона» и «Осасуна» в последних трех очных встречах продемонстрировали следующие результаты:

    • 03.09.23 «Осасуна» – «Барселона» 1:2;
    • 02.05.23 «Барселона» – «Осасуна» 1:0;
    • 08.11.22 «Осасуна» – «Барселона» 1:2.

    Прогноз на матч «Барселона» – «Осасуна»

    В предстоящей встрече, на наш взгляд, забьют немного голов, победа достанется «Барселоне»:

    • победа «Барселоны» – 1.40;
    • ТМ 2.5 – 2.40.

    Источник: «Бомбардир»

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    10.01.2024 15:10
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