В четверг, 11 января, «Барселона» сыграет с «Осасуной» в полуфинале Суперкубка Испании. Игра пройдет в Саудовской Аравии в Эр-Рияде на «Стадионе университета им. Короля Сауда» и начнется в 20:00 по мск.

«Барселона»

«Барселона» в последних 5 матчах одержала 3 победы – над «Альмерией» (3:2), «Лас-Пальмасом» (2:1) и «Барбастро» (3:2), в одной встрече сыграла вничью – с «Валенсией» (1:1) и проиграла «Америке» из Мехико (2:3). Подопечные Хави забили 11 голов и пропустили 9 мячей, в среднем команда владеет мячом на протяжении 59,8% игрового времени.

«Осасуна»

«Осасуна» в последних 5 матчах выиграла 3 встречи – над «Райо Вальекано» (1:0), «Алмьерией» (1:0) и «Кастельоном» (1:0), сыграла вничью с «Кадисом» (1:1) и проиграла «Мальорке» (2:3). Команда забила 6 голов и пропустила 4 мяча. «Осасуна» владеет мячом на протяжении 56,6% игрового времени.

Личные встречи

«Барселона» и «Осасуна» в последних трех очных встречах продемонстрировали следующие результаты:

Прогноз на матч «Барселона» – «Осасуна»

В предстоящей встрече, на наш взгляд, забьют немного голов, победа достанется «Барселоне»: