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    Федун прокомментировал возрождение «Спартака-2»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун оценил решение возродить «Спартак-2».

    «Я так понимаю, что у новых владельцев «Спартака» есть деньги, поэтому они могут их потратить на возрождение «Спартака-2». Хотя по тем закупкам, которые были сделаны летом, в основном зарубежных игроков, я не вижу в этом смысла [в «Спартаке-2»].

    Надо определиться со стратегией, а ее нет. Если будут делать [команду] на собственных воспитанниках – это один подход, тогда команда нужна. Если будут закупать футболистов из низших лиг, тогда это будет очередная ненужная игрушка», – сказал Федун.

    • «Спартак-2» вернется во Вторую лигу в 2024 году.
    • Сейчас формированием команды занимается спортивный отдел во главе с новым спортивным директором Томашем Амаралом.
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.01.2024 20:02
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    Комментарии (17)
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    YourFear
    1704561093
    Будут соревноваться с первой командой, кто больше заглотить сможет, и дольше на кукане усидит, сколько смеха нас ждёт. Опять будут заставлять и вносить в договор пункт, чтобы футболисты говорили, что сриптак самый лучший в России, как в женской команде, позорище России
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    Sky Spartak
    1704587348
    Интересно.. откуда он знает.. есть стратегия или нет ? Федун сделал многое для Спартака.. но говорить как его жена.. Это унижает его...лучше бы молчал...
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    Дядя Серёжа
    1704616672
    Без воспитанников школы в 2 не обойтись, как не обойтись без захлёбывающихся собственными нечистотами на страницах этого сайта бездомными "сотоварищами"...
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    WILDLING_HRUNDEL
    1704641023
    Спартак первый тоже игрушка ,нытик и попрошайка
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