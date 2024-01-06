Федун прокомментировал возрождение «Спартака-2»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун оценил решение возродить «Спартак-2».

«Я так понимаю, что у новых владельцев «Спартака» есть деньги, поэтому они могут их потратить на возрождение «Спартака-2». Хотя по тем закупкам, которые были сделаны летом, в основном зарубежных игроков, я не вижу в этом смысла [в «Спартаке-2»].

Надо определиться со стратегией, а ее нет. Если будут делать [команду] на собственных воспитанниках – это один подход, тогда команда нужна. Если будут закупать футболистов из низших лиг, тогда это будет очередная ненужная игрушка», – сказал Федун.