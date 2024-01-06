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    • Федун оценил назначение Амарала на пост спортивного директора «Спартака»

    Федун оценил назначение Амарала на пост спортивного директора «Спартака»

    Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос об ожиданиях от работы нового спортивного директора московского клуба Томаша Амарала.

    «Я практически не знаю Амарала. Знаю только, что «Бенфика», откуда пришел этот специалист, всегда славилась своей скаутской службой. Будем надеяться, что команда получит какие-то дополнительные бонусы.

    Амарал – молодой парень, судить о его работе будем в конце этого года, когда мы увидим, кого он купил, какого уровня новички будут, кого клуб продаст и за сколько.

    В футболе простая система – или результат есть, или его нет. Но первые выводы будем делать уже в середине мая», – сказал Федун.

    • Амарал сменил Пола Эшуорта на посту спортивного директора.
    • До этого португалец работал ведущим скаутом «Бенфики».
    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.01.2024 16:56
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    Комментарии (2)
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    zigbert
    1704550276
    Добавить к словам Федуна нечего. Будем ждать результаты работы Амарала и надеяться что они будут положительные.
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    Ниф-Ниф
    1704555190
    Тоже не знаю Амарала. Лишь бы не было амаралки...
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