Федун оценил назначение Амарала на пост спортивного директора «Спартака»

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос об ожиданиях от работы нового спортивного директора московского клуба Томаша Амарала.

«Я практически не знаю Амарала. Знаю только, что «Бенфика», откуда пришел этот специалист, всегда славилась своей скаутской службой. Будем надеяться, что команда получит какие-то дополнительные бонусы.

Амарал – молодой парень, судить о его работе будем в конце этого года, когда мы увидим, кого он купил, какого уровня новички будут, кого клуб продаст и за сколько.

В футболе простая система – или результат есть, или его нет. Но первые выводы будем делать уже в середине мая», – сказал Федун.