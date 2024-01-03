Новый спортивный директор «Спартака» заставил подчиненных досрочно выйти из новогоднего отпуска

Томаш Амарал, новый спортивный директор «Спартака», уже приступил к работе.

«Амарал со 2 января в офисе. Среди его задач: поиск центрального нападающего и работа по формированию «двойки», в которую уже почти 40 кандидатов.

Кроме того, португалец провел совещание со скаутами, они тоже отозваны из отпуска и уже включились в работу. При этом они не только займутся поиском усиления и «Спартаком-2», но и проведут анализ игры основной команды в первой половине сезона», – сообщил источник.

Амарал пришел в декабре из «Бенфики».

Ранее он никогда не работал спортивным директором.

«Спартак» идет в РПЛ 5-м.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток