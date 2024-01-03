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    • Новый спортивный директор «Спартака» заставил подчиненных досрочно выйти из новогоднего отпуска

    Новый спортивный директор «Спартака» заставил подчиненных досрочно выйти из новогоднего отпуска

    Томаш Амарал, новый спортивный директор «Спартака», уже приступил к работе.

    «Амарал со 2 января в офисе. Среди его задач: поиск центрального нападающего и работа по формированию «двойки», в которую уже почти 40 кандидатов.

    Кроме того, португалец провел совещание со скаутами, они тоже отозваны из отпуска и уже включились в работу. При этом они не только займутся поиском усиления и «Спартаком-2», но и проведут анализ игры основной команды в первой половине сезона», – сообщил источник.

    • Амарал пришел в декабре из «Бенфики».
    • Ранее он никогда не работал спортивным директором.
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: телеграм-канал Максима Никитина

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    03.01.2024 17:56
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    Комментарии (25)
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    Алексей З
    1704297007
    Смотрю комменты, тут как тут приверженцы ростова , бмжей , мусарни. Ребятки ,а вас это каким боком взьерошивает ? От своей неполноценности заглядываете на работу сп.директора КБ ? Страх не даёт спокойно отмечать нг ? Убогие, рождённые ползать, ну убейти в себе рабов.
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    Алексей З
    1704297097
    Хватит праздновать, не те результаты у команды , надо работать.
    Ответить
    DVOK68
    1704297156
    Первый ход нормальный
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    rash1959
    1704300864
    ...и дрын покрепче ему в руки... хватит пряников, пора и кнутом.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704301277
    Как так? Выдернул из отпуска хряков? Проклянут и уйдут в Пердив. Гыгыгы
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    slavutiq70
    1704302937
    Ну нормальный ход . в команде не всё в порядке .пора исправлять....
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    alefreddy
    1704305600
    может польза пойдет с его приходом
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    anatolich72
    1704314013
    Будем посмотреть...
    Ответить
    zigbert
    1704368865
    Амарал дает понять что сейчас не время для праздников. Лишь бы его работа оказалась продуктивной.
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    Владимир-Филиппов-vkontak
    1704391462
    Досрочно вытащил из отпуска? Это же амАрально :)
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