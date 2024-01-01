«Спартак» объявил о переименовании домашнего стадиона

Стадион «Спартака» получил новое название – теперь это «Лукойл Арена».

«Лукойл» более 20 лет оказывает неоценимую поддержку нашему клубу как титульный спонсор, а в прошлом году компания приобрела 100% акций «Спартака» и стадиона красно-белых на Северо-Западе Москвы.

Имя «Лукойла» уже третье десятилетие разделяет центральное место на игровой форме «Спартака» с легендарной поперечной полосой.

Переименование стадиона в «Лукойл Арену» – часть долгосрочной стратегии компании по развитию клубной инфраструктуры «Спартака».

Убеждены, что под новым именем наш дом станет еще уютнее, современнее и поможет «Спартаку» добиться новых больших побед!» – говорится в заявлении клуба.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

Домашний стадион московской команды был введен в эксплуатацию в 2014 году.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток