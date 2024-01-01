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    «Спартак» объявил о переименовании домашнего стадиона

    Стадион «Спартака» получил новое название – теперь это «Лукойл Арена».

    «Лукойл» более 20 лет оказывает неоценимую поддержку нашему клубу как титульный спонсор, а в прошлом году компания приобрела 100% акций «Спартака» и стадиона красно-белых на Северо-Западе Москвы.

    Имя «Лукойла» уже третье десятилетие разделяет центральное место на игровой форме «Спартака» с легендарной поперечной полосой.

    Переименование стадиона в «Лукойл Арену» – часть долгосрочной стратегии компании по развитию клубной инфраструктуры «Спартака».

    Убеждены, что под новым именем наш дом станет еще уютнее, современнее и поможет «Спартаку» добиться новых больших побед!» – говорится в заявлении клуба.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • Домашний стадион московской команды был введен в эксплуатацию в 2014 году.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    01.01.2024 12:12
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    Комментарии (7)
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    TIMOTHY
    1704102340
    Теперь всё!! Спартак Чемпион!! Давно бы переименовали)
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    Taps
    1704102387
    А вы друзья как не садитесь, всё в футболисты не годитесь ...
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    alefreddy
    1704104567
    лишь бы прок был от переименования
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    O-kolesov
    1704107161
    Всё. Народное бабло поплыло на заправки
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    zigbert
    1704121264
    Стратегически Лукойл принял правильное решение.
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    Οлег-Αндреев-vkontakte
    1704232198
    Ни раз ещё переименуют
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