Форвард «Локомотива» Артем Дзюба поздравил болельщиков с Новым годом.

«Хочу поздравить с самым шикарным праздником всех – с наступающим Новым годом!

Дорогие болельщики, год был непростой, очень волнительный, много эмоций мы потратили. Спасибо вам большое за то, что приходили на стадион, болели, переживали за нас. В какие-то периоды мы вас огорчали, где-то радовали. Думаю, что нужно мыслить позитивно, и мы все должны загадать на следующий год, год дракона прекрасный, чтобы мы выиграли какой-нибудь из трофеев. Думаю, это было бы замечательно.

Вашим семьям, вашим близким хочу пожелать здоровья, терпения и всегда-всегда оставаться людьми. Любить друг друга, улыбаться и приходить на стадион. Пожалуйста, приходить, мы вам всегда очень рады. Берегите себя. Вкусных сладостей вам, прекрасного стола. Всегда мы вас рады видеть на футбольных полях. Поддерживайте, нам это очень необходимо. Ребята стараются, мы стараемся. Всего вам самого наилучшего! До скорых встреч!» – сказал Дзюба.