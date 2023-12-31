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    • «Тоттенхэм» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 декабря 2023

    «Тоттенхэм» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Борнмута», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 декабря 2023, в 17:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Тоттенхэм»: Викарио, Эмерсон, Порро, Дэвис, Удоджи, Скипп, Сон Хын Мин, Ло Чельсо, Джонсон, Сарр, Ришарлисон.

    Главный тренер: Ангелос Постекоглу

    «Борнмут»: Нето, Оуттара, Смит, Сенеси, Забарный, Кристи, Скотт, Тавернир, Клюйверт, Семеньо, Соланке.

    Главный тренер: Андони Ираола

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм»«Борнмут»

    Тоттенхэм-Борнмут смотреть онлайн 31 декабря

    Источник: «Бомбардир»

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    31.12.2023 12:23
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