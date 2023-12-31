Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Борнмута», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 декабря 2023, в 17:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Тоттенхэм»: Викарио, Эмерсон, Порро, Дэвис, Удоджи, Скипп, Сон Хын Мин, Ло Чельсо, Джонсон, Сарр, Ришарлисон.

Главный тренер: Ангелос Постекоглу

«Борнмут»: Нето, Оуттара, Смит, Сенеси, Забарный, Кристи, Скотт, Тавернир, Клюйверт, Семеньо, Соланке.

Главный тренер: Андони Ираола

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Борнмут»