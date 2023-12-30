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    • «Ювентус» – «Рома»: прогноз на матч 18 тура итальянской Серии А, 30 декабря

    «Ювентус» – «Рома»: прогноз на матч 18 тура итальянской Серии А, 30 декабря

    В субботу, 30 декабря, в рамках 18 тура итальянской Серии А сыграют «Ювентус» и «Рома». Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.

    «Ювентус»

    Туринцы идут на втором месте в турнирной таблице с 40 очками – команда Аллегри отстает от лидирующего «Интера» на 5 очков. «Ювентус» в 17 матчах чемпионата Италии выиграл 12 встреч, в 4 поединках сыграл вничью и потерпел 1 поражение. Команда забила 26 голов и пропустила 11 мячей.

    «Рома»

    Команда Моурино идет на 6 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков – к слову, столько же и у 7 «Наполи», однако у столичного клуба лучшая разница забитых и пропущенных мячей. «Рома» в 17 матчах чемпионата страны выиграла в 8 матчах, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Команда Моуриньо забила 30 и пропустила 19 мячей.

    Личные встречи

    «Ювентус» – «Рома» в последних пяти очных встречах продемонстрировали следующие результаты:

    • 05.03.23 «Рома» – «Ювентус» 1:0;

    • 27.08.22 «Ювентус» – «Рома» 1:1;

    • 09.01.22 «Рома» – «Ювентус» 3:4;

    • 17.10.21 «Ювентус» – «Рома» 1:0;

    • 06.02.21 «Ювентус» – «Рома» 2:0.

    Прогноз на матч «Ювентус» – «Рома»

    Туринцы в последних 10 матчах не потерпели ни одного поражения и одержали только 2 ничьи – подопечные Аллегри довольно уверенно идут на дистанции и имеют все шансы на успех в матче с «Ромой». Римляне же потерпели два поражения и трижды сыграли вничью. Впрочем, и команда Моуриньо может взять три очка в предстоящей встрече.

    На исход ставить не будем, а сделаем прогноз на тотал меньше 2.5 (1.51).

    Источник: Бомбардир

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    30.12.2023 01:19
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