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    Самые подорожавшие игроки в 2023 году

    Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подорожавших футболистов за 2023-й календарный год.

    Первое место у Джуда Беллингема, чья рыночная стоимость выросла на 70 миллионов евро.

    Топ-10 рейтинга выглядит так:

    1. Джуд Беллингем («Реал») – 180 миллионов евро (+70);
    2. Эван Фергюсон («Брайтон») – 65 миллионов евро (+64);
    3. Ламин Ямаль («Барселона») – 60 миллионов евро (+60);
    4. Варрен Заир-Эмери («ПСЖ») – 60 миллионов евро (+54);
    5. Мойзес Кайседо («Челси») – 90 миллионов евро (+52);
    6. Хави Симонс («РБ Лейпциг») – 70 миллионов евро (+52);
    7. Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед») – 65 миллионов евро (+50);
    8. Такефуса Кубо («Реал Сосьедад») – 60 миллионов евро (+48);
    9. Жереми Доку («Манчестер Сити») – 65 миллионов евро (+47);
    10. Леви Колуилл («Челси») – 55 миллионов евро (+45).

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    Источник: Transfermarkt

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    29.12.2023 18:55
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    Комментарии (3)
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    Napaleon Banapart
    1703867899
    Ламин Ямаль («Барселона») – 60 миллионов евро (+60) То есть с ни ..уя и сразу 60?
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