Самые подорожавшие игроки в 2023 году

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подорожавших футболистов за 2023-й календарный год.
Первое место у Джуда Беллингема, чья рыночная стоимость выросла на 70 миллионов евро.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
- Джуд Беллингем («Реал») – 180 миллионов евро (+70);
- Эван Фергюсон («Брайтон») – 65 миллионов евро (+64);
- Ламин Ямаль («Барселона») – 60 миллионов евро (+60);
- Варрен Заир-Эмери («ПСЖ») – 60 миллионов евро (+54);
- Мойзес Кайседо («Челси») – 90 миллионов евро (+52);
- Хави Симонс («РБ Лейпциг») – 70 миллионов евро (+52);
- Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед») – 65 миллионов евро (+50);
- Такефуса Кубо («Реал Сосьедад») – 60 миллионов евро (+48);
- Жереми Доку («Манчестер Сити») – 65 миллионов евро (+47);
- Леви Колуилл («Челси») – 55 миллионов евро (+45).
Источник: Transfermarkt