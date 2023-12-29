Самые дорогие нападающие мира

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих форвардов мира после обновления рыночной стоимости футболистов.
Первое место делят Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».
Топ-10 рейтинга выглядит так:
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 180 млн евро);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ», 180 млн евро);
- Винисиус Жуниор («Реал», 150 млн евро);
- Букайо Сака («Арсенал», 120 млн евро);
- Фил Фоден («Манчестер Сити», 110 млн евро);
- Виктор Осимхен («Наполи», 110 млн евро);
- Лаутаро Мартинес («Интер», 110 млн евро);
- Гарри Кейн («Бавария», 110 млн евро);
- Родриго («Реал», 100 млн евро);
- Хулиан Альварес («Манчестер Сити», 90 млн евро).
Источник: Transfermarkt