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    Самые дорогие нападающие мира

    Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих форвардов мира после обновления рыночной стоимости футболистов.

    Первое место делят Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

    Топ-10 рейтинга выглядит так:

    1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 180 млн евро);
    2. Килиан Мбаппе («ПСЖ», 180 млн евро);
    3. Винисиус Жуниор («Реал», 150 млн евро);
    4. Букайо Сака («Арсенал», 120 млн евро);
    5. Фил Фоден («Манчестер Сити», 110 млн евро);
    6. Виктор Осимхен («Наполи», 110 млн евро);
    7. Лаутаро Мартинес («Интер», 110 млн евро);
    8. Гарри Кейн («Бавария», 110 млн евро);
    9. Родриго («Реал», 100 млн евро);
    10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», 90 млн евро).

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    Источник: Transfermarkt

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    29.12.2023 17:17
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    Комментарии (5)
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    FRZZ
    1703860319
    А где Джуд Беллингем, или он атакующий полузащитник?
    Ответить
    YourFear
    1703860357
    Нормально так нападение у МСИТИ на 380 лярдов
    Ответить
    Benifacto
    1703861335
    Винесиус 50 на 50 как и Сака
    Ответить
    Цугундeр
    1703862972
    Биджо из Рубина уже 80 стоит? Плакала Лёня , в Китай уезжая..))
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