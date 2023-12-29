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Самые дорогие нападающие мира

29 декабря 2023, 17:17
4

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих форвардов мира после обновления рыночной стоимости футболистов.

Первое место делят Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

Топ-10 рейтинга выглядит так:

  1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 180 млн евро);
  2. Килиан Мбаппе («ПСЖ», 180 млн евро);
  3. Винисиус Жуниор («Реал», 150 млн евро);
  4. Букайо Сака («Арсенал», 120 млн евро);
  5. Фил Фоден («Манчестер Сити», 110 млн евро);
  6. Виктор Осимхен («Наполи», 110 млн евро);
  7. Лаутаро Мартинес («Интер», 110 млн евро);
  8. Гарри Кейн («Бавария», 110 млн евро);
  9. Родриго («Реал», 100 млн евро);
  10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», 90 млн евро).

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Источник: Transfermarkt
Рейтинг Кейн Гарри Мбаппе Килиан Фоден Фил Винисиус Мартинес Лаутаро Холанд Эрлинг Осимхен Виктор Родриго Сака Букайо Альварес Хулиан
Комментарии (4)
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YourFear
1703860357
Нормально так нападение у МСИТИ на 380 лярдов
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Benifacto
1703861335
Винесиус 50 на 50 как и Сака
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Цугундeр
1703862972
Биджо из Рубина уже 80 стоит? Плакала Лёня , в Китай уезжая..))
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