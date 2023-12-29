Самые дорогие нападающие мира

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих форвардов мира после обновления рыночной стоимости футболистов.

Первое место делят Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

Топ-10 рейтинга выглядит так: