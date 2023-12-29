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Юран рассказал, что его раздражает в РПЛ

29 декабря 2023, 14:34
2

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран порассуждал о приглашении в клубы РПЛ малоизвестных специалистов из-за границы.

– Вас злит, когда большие клубы доверяют иностранцам-ноунеймам, а своих упорно игнорируют?

– Я не понимаю этого, честно. Я поиграл в Португалии, Германии, Англии, Австрии. Там, чтобы попасть тренером в топ-клуб, нужно что-то выиграть. Как Гвардиола – выиграл всe с «Барселоной» и поехал в следующую страну уже как топ-тренер.

А у нас иногда диву даeшься, насколько неуважительно относятся к своим тренерам! Мне, чтобы попасть в «Спартак», нужно годами что-то доказывать. А человек где-то в Швейцарии побыл немножко главным – и уже приезжает в Россию в топ-клуб.

До этого немцы в «Локомотиве» были какие-то. Я в Германии о них спрашивал. Мне сказали: «Не знаем таких тренеров». Это наплевательское отношение.

Я понимаю, когда Манчини и Дик Адвокат приезжали в «Зенит», вопросов нет. Или даже Скала – в «Спартак».

– Скала-то уже маститым был.

– Да. Люди уже что-то повидали, как у нас кажуть у Луганску (улыбается). Капелло, сборная – окей. Но когда приезжает непонятно кто, конечно, меня это раздражает.

Такое неуважение к нам: типа вы второсортные. А это какой, первосортный? По этому поводу много высказывались и Юрий Палыч [Семин], и Олег Иваныч [Романцев]. Все всe видят.

– У вас есть объяснение, почему так происходит?

– Не знаю. С точки зрения спортивной составляющей сложно объяснить, когда такие тренеры приезжают. Это то, что должно быть на первом плане: какой он футбол ставит, что выигрывал и может дать команде. Но этим заезжим я не могу вообще ничего занести в зачeт.

  • «Пари НН» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 24 очками в 18 турах.
  • Юран тренирует команду с апреля.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Юран Сергей
Комментарии (2)
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Ziklop
1703853780
большие оклады, большие бонусы тем кто их подписывает!
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neim
1703863394
Мост номер 2. Серёжа, успокойся, в Спартаке тренером ты будешь после Сашки Мостового, когда его выгонят ! )))
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