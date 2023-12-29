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    IFFHS признала Гвардиолу лучшим тренером года

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила имя лучшего тренера 2023 года. Им стал 52-летний наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

    В этом году он выиграл вместе со своим клубом пять трофеев: Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок Европы, клубный чмпионат мира.

    Следом за ним места со второго по десятое в рейтинге IFFHS заняли Карло Анчелотти, Лучано Спалетти, Симоне Индзаги, Фернандо Диниз, Микель Артета, Хави, Ангелос Постекоглу, Унаи Эмери и Юрген Клопп.

    • Гвардиола уже выигрывал награду IFFHS в 2009 и 2011 годах.
    • Он работает в «Манчестер Сити» с лета 2016 года и всего завоевал с командой 16 трофеев.

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    Источник: официальный сайт IFFHS

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