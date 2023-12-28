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    • Смородская сказала, чего может не хватить «Краснодару» в борьбе за титул с «Зенитом»

    Смородская сказала, чего может не хватить «Краснодару» в борьбе за титул с «Зенитом»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу борьбу за звание чемпиона России между «Краснодаром» и «Зенитом».

    «Не могу сказать, что лидерство в турнирной таблице дает какие-то преференции «Краснодару» в борьбе за чемпионство. Им может не хватить опыта, а «Зенит» прекрасно умеет догонять. Команда Ивича уже теряла солидное преимущество по ходу сезона, такая ситуация может повториться», – сказала Смородская.

    • После 18 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 38 очками, на втором месте идет «Зенит» с 36 очками.
    • «Зенит» выиграл последние пять чемпионатов России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Питерский князь
    1703773246
    Мне кажется Краснодыр будет третьим.
    Показать ответы
    ответить
    //cdn.bombardir.ru/images/ut_users/image/5baadaebd20c31e59f3975efe9b0cb10.jpg
    ПалкоВводецъ (returned)
    1703776053
    В тройке останутся после Зенита и Коней. Гыгыгы
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