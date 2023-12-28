Смородская сказала, чего может не хватить «Краснодару» в борьбе за титул с «Зенитом»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу борьбу за звание чемпиона России между «Краснодаром» и «Зенитом».
«Не могу сказать, что лидерство в турнирной таблице дает какие-то преференции «Краснодару» в борьбе за чемпионство. Им может не хватить опыта, а «Зенит» прекрасно умеет догонять. Команда Ивича уже теряла солидное преимущество по ходу сезона, такая ситуация может повториться», – сказала Смородская.
- После 18 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 38 очками, на втором месте идет «Зенит» с 36 очками.
- «Зенит» выиграл последние пять чемпионатов России.
Источник: «РБ Спорт»