Смородская сказала, чего может не хватить «Краснодару» в борьбе за титул с «Зенитом»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу борьбу за звание чемпиона России между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Не могу сказать, что лидерство в турнирной таблице дает какие-то преференции «Краснодару» в борьбе за чемпионство. Им может не хватить опыта, а «Зенит» прекрасно умеет догонять. Команда Ивича уже теряла солидное преимущество по ходу сезона, такая ситуация может повториться», – сказала Смородская.