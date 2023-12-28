Ловчев прокомментировал назначение Амарала в «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал назначение Томаша Амарала новым спортивным директором красно-белых.

«Понятно, что сейчас нам могут многое сказать про будущее, с терминами и прочим – как все было не очень и как все будет хорошо.

С другой стороны, есть и другой подход. Эшуорт в «Спартаке» молчит, но это не помогает совсем. Как только всплыла эта фамилия, мне сын, который хорошо знает рынок Казахстана, охарактеризовал его одним словом: проходимец.

Ничего хорошо из работы Эшуорта не вышло – об этом говорит и то, что его поменяли, а под него, как понимаю, придумали новую должность. Какие были ожидания от работы Эшуорта – так и вышло.

Недавно прошла информация, что губернатор Нижегородской области пригласил Олега Романцева советником – будет помогать развитию футбола. Это важная история, потому что Романцев привлекает внимание к клубу, его взгляд важен.

В «Спартаке» в последнее время спортивными директорами работали иностранцы – Цорн, Каттани и Эшуорт. Теперь взяли еще одного. Иностранцев-тренеров было на два футбольных состава. У меня впечатление, что Шавло, Карпин и Черчесов оказались в «Спартаке», потому что имели зарубежный опыт в карьере. И как будто это доказательство того, что они, иностранцы, знают больше наших.

Не понимаю, для чего сейчас звать иностранца. Рецепт-то прост – брать хороших игроков и не брать плохих. Как получается, что «Зенит» берет игроков сборной Бразилии, а «Спартак» – игроков сборной Люксембурга и Ямайки, а когда берут хороших футболистов – а о Гусе Тиле, например, были хорошие характеристики – они не играют в свои деньги? Или взяли раньше Де Зеува, игрока сборной Голландии – но он и не показал себя.

Не могу понять, зачем сейчас берут иностранца-директора (а с учетом Эшуорта, это уже второй в «Спартаке») и зачем сейчас брать большую группу футболистов-иностранцев? Нас всюду забанили, отовсюду исключили, но мы продолжаем везти в клубы РПЛ иностранцев. А менеджеров берем, чтобы они потратили деньги русских компаний на иностранных футболистов.

У меня одно с другим никак не увязывается – я с утра до вечера слышу о ставке на отечественное во всех областях, а футбола это никак не касается, получается.

Не могу понять, как Романцев не востребован «Спартаком» и не привлечен, собственно, к важнейшим решениям. Со стороны клуба хотелось бы больше информации – почему взяли Амарала и каким клуб видит свое будущее?» – написал Ловчев.

Португалец Томаш Амарал приступит к исполнению обязанностей спортивного директора в «Спартаке» с 1 января.

Он сменит на этом посту Пола Эшуорта, который перейдет на должность технического директора.

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