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    Ловчев прокомментировал назначение Амарала в «Спартак»

    Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал назначение Томаша Амарала новым спортивным директором красно-белых.

    «Понятно, что сейчас нам могут многое сказать про будущее, с терминами и прочим – как все было не очень и как все будет хорошо.

    С другой стороны, есть и другой подход. Эшуорт в «Спартаке» молчит, но это не помогает совсем. Как только всплыла эта фамилия, мне сын, который хорошо знает рынок Казахстана, охарактеризовал его одним словом: проходимец.

    Ничего хорошо из работы Эшуорта не вышло – об этом говорит и то, что его поменяли, а под него, как понимаю, придумали новую должность. Какие были ожидания от работы Эшуорта – так и вышло.

    Недавно прошла информация, что губернатор Нижегородской области пригласил Олега Романцева советником – будет помогать развитию футбола. Это важная история, потому что Романцев привлекает внимание к клубу, его взгляд важен.

    В «Спартаке» в последнее время спортивными директорами работали иностранцы – Цорн, Каттани и Эшуорт. Теперь взяли еще одного. Иностранцев-тренеров было на два футбольных состава. У меня впечатление, что Шавло, Карпин и Черчесов оказались в «Спартаке», потому что имели зарубежный опыт в карьере. И как будто это доказательство того, что они, иностранцы, знают больше наших.

    Не понимаю, для чего сейчас звать иностранца. Рецепт-то прост – брать хороших игроков и не брать плохих. Как получается, что «Зенит» берет игроков сборной Бразилии, а «Спартак» – игроков сборной Люксембурга и Ямайки, а когда берут хороших футболистов – а о Гусе Тиле, например, были хорошие характеристики – они не играют в свои деньги? Или взяли раньше Де Зеува, игрока сборной Голландии – но он и не показал себя.

    Не могу понять, зачем сейчас берут иностранца-директора (а с учетом Эшуорта, это уже второй в «Спартаке») и зачем сейчас брать большую группу футболистов-иностранцев? Нас всюду забанили, отовсюду исключили, но мы продолжаем везти в клубы РПЛ иностранцев. А менеджеров берем, чтобы они потратили деньги русских компаний на иностранных футболистов.

    У меня одно с другим никак не увязывается – я с утра до вечера слышу о ставке на отечественное во всех областях, а футбола это никак не касается, получается.

    Не могу понять, как Романцев не востребован «Спартаком» и не привлечен, собственно, к важнейшим решениям. Со стороны клуба хотелось бы больше информации – почему взяли Амарала и каким клуб видит свое будущее?» – написал Ловчев.

    • Португалец Томаш Амарал приступит к исполнению обязанностей спортивного директора в «Спартаке» с 1 января.
    • Он сменит на этом посту Пола Эшуорта, который перейдет на должность технического директора.

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    Источник: телеграм-канал Ловчев Online

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +17657

      Алексей З 19 минут назад

      Ну давай по честному , ставку на легионеров делают все наши топ-клубы , а не только Спартак. Слабый уровень доморощенных игроков не позволяет на что-либо серьёзное рассчитывать.
      Выбор тренера , желание хозяев ( владельцев ), рискуют своими деньгами.
      Не стоит Ловчеву зацикливаться на Спартаке , во всём мире " кто платит тот заказывает музыку ".

      0
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      Рейтинг: +19423

      DVOK68 24 минуты назад

      Дядя Женя просто остался в том футболе,когда поля были зеленее а трибуны полнее...
      Понимаю.Но в современных реалиях рассуждения пожилого человека,смотрятся странновато.Бывает...

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      Рейтинг: +21002

      NewLife 1 час назад

      Ловчев, ты не понимаешь то, не понимаешь сё, но это твои проблемы. Не нужно давать поток белиберды на целую страницу, пробуя оправдать свое субъективное мнение и поучать людей, которые разбираются в своем ремесле лучше тебя.

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      Рейтинг: +3577

      Suvorov71 1 час назад

      Ну что на это можно сказать, Евгений Серафимович, ну у нас если он из гейропы значит знает больше наших, хотя все они только бабло отбить, я полностью тебя поддерживаю, что сейчас не нужны забугорные игроки и тренеры, надо давать нашим спецам работать, ну да Романцев меньше знает какого то там АСМАРАЛА или Эшуорта, смех да и только

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