Подробности контракта «Спартака» с букмекером

«Спартак» накануне продлил контракт с букмекером Winline до 2028 года. Известны подробности сделки.

«По словам двух источников на букмекерском рынке, переговоры не были эксклюзивными: «Спартак» получил предложения еще как минимум от двух букмекерских компаний. Один из представителей букмекерской компании, участвовавшей в переговорах, рассказал на условиях анонимности, что руководство клуба выразило пожелание добиться контракта «не меньше, чем у «Динамо» («Динамо» получает от своего букмекера миллиард рублей в год – прим. «Бомбардира»).

Стоимость годового контракта «Спартака» и БК Winline может составить около 1 миллиарда рублей в год», – написал источник.