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    Подробности контракта «Спартака» с букмекером

    «Спартак» накануне продлил контракт с букмекером Winline до 2028 года. Известны подробности сделки.

    «По словам двух источников на букмекерском рынке, переговоры не были эксклюзивными: «Спартак» получил предложения еще как минимум от двух букмекерских компаний. Один из представителей букмекерской компании, участвовавшей в переговорах, рассказал на условиях анонимности, что руководство клуба выразило пожелание добиться контракта «не меньше, чем у «Динамо» («Динамо» получает от своего букмекера миллиард рублей в год – прим. «Бомбардира»).

    Стоимость годового контракта «Спартака» и БК Winline может составить около 1 миллиарда рублей в год», – написал источник.

    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • Все зимние сборы команда проведет в ОАЭ.
    • Весеннюю часть РПЛ «Спартак» начнет гостевым матчем с «Зенитом».

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    Источник: «РБ Бизнес»

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