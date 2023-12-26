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    Ивич рассказал, о чем сейчас молится

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, что доставляет ему неудобства.

    «Что меня удивляет в России? Размеры страны! Когда мы начинаем путешествовать, создаeтся ощущение, что мы никогда не достигнем конечного пункта. Всe едем, едем, едем и едем. Иногда наша дорога занимает 10–12 часов, ведь наш аэропорт до сих пор не открыт.

    Я читал новости, что его хотели открыть. Я молюсь, чтобы это случилось! Все в клубе молятся. Каждый раз, когда нам надо играть на выезде в воскресенье, мы выезжаем в пятницу. Если игра на следующий день после десятичасовой поездки, уровень футболистов падает на 30%», – сказал Ивич.

    • Краснодарский аэропорт закрыт 24 февраля 2022 года.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
    • Ивич в клубе год.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +929

      eugen-han 1 час назад

      Ну кто знает, а может это к лучшему и то, что Ивич считает помехой и препятствием,- на самом деле является, преимуществом.

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