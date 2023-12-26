Ивич рассказал, о чем сейчас молится

Ну кто знает, а может это к лучшему и то, что Ивич считает помехой и препятствием,- на самом деле является, преимуществом.
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, что доставляет ему неудобства.
«Что меня удивляет в России? Размеры страны! Когда мы начинаем путешествовать, создаeтся ощущение, что мы никогда не достигнем конечного пункта. Всe едем, едем, едем и едем. Иногда наша дорога занимает 10–12 часов, ведь наш аэропорт до сих пор не открыт.
Я читал новости, что его хотели открыть. Я молюсь, чтобы это случилось! Все в клубе молятся. Каждый раз, когда нам надо играть на выезде в воскресенье, мы выезжаем в пятницу. Если игра на следующий день после десятичасовой поездки, уровень футболистов падает на 30%», – сказал Ивич.
- Краснодарский аэропорт закрыт 24 февраля 2022 года.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
- Ивич в клубе год.