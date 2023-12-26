Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» и «Ливерпуль», 19 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 декабря 2023, в 20:30 по московскому времени.
Вероятные стартовые составы на матч:
«Бернли»: Траффорд, О'Ши, Тейлор, Бейер, Витиньо, Броунхилл, Берге, Амдуни, Трезор Ндайишимийе, Одобер, Фостер.
Главный тренер: Венсан Компани
«Ливерпуль»: Тeрнер, Уильямс, Тоффоло, Ньякат, Мурильо, Мангаля, Гиббс-Уайт, Эланга, Йейтс, Ориги, Вуд.
Главный тренер: Юрген Клопп
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Ливерпуль»
- Матч покажет Setanta Sports 1.
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир