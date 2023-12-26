Бышовец назвал основного соперника «Краснодара» и «Зенита»

Бывший главный тренер «Динамо», «Зенита», «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец оценил шансы железнодорожников и бело-голубых побороться за чемпионство в нынешнем сезоне.

«Локомотив» может включиться в чемпионскую гонку. Проблема в стабильности команды. «Локомотиву» нужны новые футболисты, чтобы была ротация.

Все еще зависит от «Краснодара» и «Зенита». У петербуржцев высококлассная команда, но Семаку будет сложно, потому что бразильцы плохо выполняют физическую работу. Основным соперником «Краснодара» и «Зенита» будет «Динамо».

Концовка первой части сезона показала, что у динамовцев сбалансированный состав. Команду удалось укомплектовать иностранными футболистами. Главное оружие бело-голубых – Тюкавин.

У «Локомотива» есть шансы побороться за чемпионство, но железнодорожникам нужна стабильность», – сказал Бышовец.