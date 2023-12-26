Бышовец назвал основного соперника «Краснодара» и «Зенита»

Бывший главный тренер «Динамо», «Зенита», «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец оценил шансы железнодорожников и бело-голубых побороться за чемпионство в нынешнем сезоне.
«Локомотив» может включиться в чемпионскую гонку. Проблема в стабильности команды. «Локомотиву» нужны новые футболисты, чтобы была ротация.
Все еще зависит от «Краснодара» и «Зенита». У петербуржцев высококлассная команда, но Семаку будет сложно, потому что бразильцы плохо выполняют физическую работу. Основным соперником «Краснодара» и «Зенита» будет «Динамо».
Концовка первой части сезона показала, что у динамовцев сбалансированный состав. Команду удалось укомплектовать иностранными футболистами. Главное оружие бело-голубых – Тюкавин.
У «Локомотива» есть шансы побороться за чемпионство, но железнодорожникам нужна стабильность», – сказал Бышовец.
- После 18 туров в РПЛ «Динамо» идет третьим с 32 очками.
- Лидирует «Краснодар» (38 очков), на втором месте идет «Зенит» (36).
- «Локомотив» после первой части сезона занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 31 очко в 18 турах.