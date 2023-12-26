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    • Бышовец назвал основного соперника «Краснодара» и «Зенита»

    Бышовец назвал основного соперника «Краснодара» и «Зенита»

    Бывший главный тренер «Динамо», «Зенита», «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец оценил шансы железнодорожников и бело-голубых побороться за чемпионство в нынешнем сезоне.

    «Локомотив» может включиться в чемпионскую гонку. Проблема в стабильности команды. «Локомотиву» нужны новые футболисты, чтобы была ротация.

    Все еще зависит от «Краснодара» и «Зенита». У петербуржцев высококлассная команда, но Семаку будет сложно, потому что бразильцы плохо выполняют физическую работу. Основным соперником «Краснодара» и «Зенита» будет «Динамо».

    Концовка первой части сезона показала, что у динамовцев сбалансированный состав. Команду удалось укомплектовать иностранными футболистами. Главное оружие бело-голубых – Тюкавин.

    У «Локомотива» есть шансы побороться за чемпионство, но железнодорожникам нужна стабильность», – сказал Бышовец.

    • После 18 туров в РПЛ «Динамо» идет третьим с 32 очками.
    • Лидирует «Краснодар» (38 очков), на втором месте идет «Зенит» (36).
    • «Локомотив» после первой части сезона занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 31 очко в 18 турах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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