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    В «Локомотиве» назвали условие для борьбы за первое место

    Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов считает, что команда может побороться за первое место в РПЛ, если усилит состав.

    – Результат нормальный. Мы участвуем в гонке за призовые места.

    – Что надо сделать, чтобы бороться еще увереннее?

    – Думаю, нам надо усилиться парочкой опытных и квалифицированных игроков. Мое мнение – футболистов в защиту. Впереди у нас все более-менее нормально, там хорошая группа ребят с Глушенковым, Дзюбой и Пиняевым.

    – Как вам работа Галактионова?

    – Весной задачу выполнил, мы выползли со дна турнирной таблицы. Все хорошо.

    – А осенью?

    – Сейчас поднимемся выше и будем смотреть.

    – Может быть, команда поборется и за первое место?

    – Сложно участвовать в борьбе за первое место. Но если усилимся, тогда возможно.

    • После 18 туров чемпионата России «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет семь очков.
    • Филатов был президентом «Локомотива» с 1992 по 2006 годы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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