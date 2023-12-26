В «Локомотиве» назвали условие для борьбы за первое место

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов считает, что команда может побороться за первое место в РПЛ, если усилит состав.

– Результат нормальный. Мы участвуем в гонке за призовые места.

– Что надо сделать, чтобы бороться еще увереннее?

– Думаю, нам надо усилиться парочкой опытных и квалифицированных игроков. Мое мнение – футболистов в защиту. Впереди у нас все более-менее нормально, там хорошая группа ребят с Глушенковым, Дзюбой и Пиняевым.

– Как вам работа Галактионова?

– Весной задачу выполнил, мы выползли со дна турнирной таблицы. Все хорошо.

– А осенью?

– Сейчас поднимемся выше и будем смотреть.

– Может быть, команда поборется и за первое место?

– Сложно участвовать в борьбе за первое место. Но если усилимся, тогда возможно.