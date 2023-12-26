В «Локомотиве» назвали условие для борьбы за первое место

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов считает, что команда может побороться за первое место в РПЛ, если усилит состав.
– Результат нормальный. Мы участвуем в гонке за призовые места.
– Что надо сделать, чтобы бороться еще увереннее?
– Думаю, нам надо усилиться парочкой опытных и квалифицированных игроков. Мое мнение – футболистов в защиту. Впереди у нас все более-менее нормально, там хорошая группа ребят с Глушенковым, Дзюбой и Пиняевым.
– Как вам работа Галактионова?
– Весной задачу выполнил, мы выползли со дна турнирной таблицы. Все хорошо.
– А осенью?
– Сейчас поднимемся выше и будем смотреть.
– Может быть, команда поборется и за первое место?
– Сложно участвовать в борьбе за первое место. Но если усилимся, тогда возможно.
- После 18 туров чемпионата России «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет семь очков.
- Филатов был президентом «Локомотива» с 1992 по 2006 годы.
Источник: «РБ Спорт»