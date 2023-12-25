Ивич назвал самого счастливого человека России

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ.

«Если говорить прямо сейчас – я не знаю, поддерживает ли меня Сергей Галицкий или нет. Вы можете спросить у него. Но я уверен, что Галицкий сейчас – самый счастливый человек в России. Как минимум три месяца он будет находиться на первом месте в РПЛ, где он никогда не был. И Галицкий полностью заслужил это.

Я очень рад за него и за команду. Я чувствую, что он счастлив. Я не знаю, доволен ли он мной или нет. Это вопрос к нему, что он обо мне думает», – сказал Ивич.

Ивич в «Краснодаре» год.

РПЛ возобновится в марте.

У «Краснодара» за 15 лет существования 0 трофеев.

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