Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Ивич назвал самого счастливого человека России

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ.

    «Если говорить прямо сейчас – я не знаю, поддерживает ли меня Сергей Галицкий или нет. Вы можете спросить у него. Но я уверен, что Галицкий сейчас – самый счастливый человек в России. Как минимум три месяца он будет находиться на первом месте в РПЛ, где он никогда не был. И Галицкий полностью заслужил это.

    Я очень рад за него и за команду. Я чувствую, что он счастлив. Я не знаю, доволен ли он мной или нет. Это вопрос к нему, что он обо мне думает», – сказал Ивич.

    • Ивич в «Краснодаре» год.
    • РПЛ возобновится в марте.
    • У «Краснодара» за 15 лет существования 0 трофеев.

    Новости по теме
    Стало известно, как «Краснодар» наказал Кордобу за неприличный жест в матче с «Уралом» 2
    Ивич назвал любимого русского писателя
    Ивич назвал европейскую команду, на которую ориентируется
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+